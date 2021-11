'제2의 테슬라' 리비안 상장 첫날 빅3 넘어섰다

증시 데뷔...장중 53% 급등

GM·포드·스텔란티스 시총 능가

"올 美 IPO 중 최대 규모"

[아시아경제 조유진 기자] 테슬라의 대항마로 평가받는 미국 전기차 업체 리비안이 상장 첫날부터 강세다. 주가 급등에 시가총액은 최대 340억달러(약 40조2700억원) 이상의 격차를 벌리며 미국 '빅3' 완성차 업체의 몸값을 넘어섰다. 맹주 자리를 꿰차고 있는 테슬라의 뒤를 이어 미 전기차 시장을 이끌 것이라는 시장의 기대감이 가시화되고 있는 것이다.

10일(현지시간) 미 나스닥 시장에 상장한 리비안은 공모가인 78달러 대비 37% 가량 높은 106.75로 시초가를 형성했다. 리비안 주가는 장중 한때 53% 넘게 급등하면서 시가총액은 1040억달러에 이르렀다. 치솟던 주가는 장 후반 차익실현 매물이 나오면서 상승폭을 줄여 공모가 대비 29.14% 오른 100.73달러에 거래를 마쳤다.

이날 종가 기준 시가총액은 985억9400만달러(약 116조6700억원)로, 미 완성차 빅3인 제너럴모터스(860억5200만달러), 포드(773억6700만달러), 스텔란티스(642억1900만달러) 보다 125억~342억달러 이상 큰 덩치다.

블룸버그 통신에 따르면 리비안 기업공개(IPO)는 올 들어 미국에서 가장 큰 규모이고 역대 6번째다. 리비안의 공모가 기준 자본조달 금액은 약 120억달러다.

리비안의 화려한 증시 데뷔에 월가 기관투자자들은 리비안이 테슬라가 지배하는 전기차 분야에 다음 '빅 플레이어'가 될 것이라는데 베팅한 것이라고 평가했다. 소규모 판매대수와 적자 실적에도 불구하고 기업가치에 대한 기대감이 시장 기대감을 키우고 있다는 것이다.

아마존, 포드 같이 자금 여력이 강력한 대주주가 있다는 점도 투심을 높이는데 작용했다고 블룸버그는 평가했다. 리비안은 전기차 제조 기술력을 인정받아 2019년부터 지금까지 아마존, 포드 등으로부터 약 105억 달러를 투자받았다. 아마존과 포드의 리비안 지분율은 각각 20%, 12%이다.

리비안은 매사추세츠공대(MIT) 출신인 R.J. 스캐린지 최고경영자(CEO)가 2009년 설립한 스타트업이다. 테슬라 출신 인재들이 주요 직책을 구성하고 있으며, 전기 픽업트럭, 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산에 특화돼 있다. 미국은 SUV와 픽업트럭이 시장 비중 70%를 넘길 정도로 인기가 높다.

리비안은 올 상반기 10억달러의 영업손실을 냈지만, 지난 9월 전기차 픽업트럭의 첫 번째 모델인 R1T를 고객에게 인도하기 시작했고 내달 SUV R1S도 선보일 계획이다. 리비안은 2023년 말까지 매년 15만대의 전기차를 생산하고, 향후 10년 간 연간 생산량을 최소 100만대로 끌어올린다는 목표다.

모건스탠리에 따르면 지난달 미국의 전기차 판매량은 전체 자동차 판매량의 3.6%를 차지한 것으로 나타났다. 크레이그 어윈 로스캐피털 애널리스트는 "전기차로의 패러다임 전환은 필연적이고, 믿을만한 전기차 업체가 IPO에 나선 것은 시장에 좋은 일"이라며 "리비안 IPO는 전기차 산업이 점점 성숙하고 있다는 것을 보여준다"고 평했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr