“가을 보양식 준비하세요”…롯데마트, '활 전복·대게' 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 17일까지 추워진 날씨에 수산물 보양식을 찾는 소비자들을 위해 '활 전복'과 '활 대게'를 최대 30% 할인 판매한다고 11일 밝혔다.

활 전복인 한 판 전복은 엘포인트 회원이 행사카드 결제 시 20% 할인된 가격에 판매한다. 마리 당 700g에서 900g 내외인 활 대게는 시중가보다 30% 이상 저렴한 가격으로 선보인다.

롯데온은 오는 14일까지 '대한민국 수산대전'을 진행한다. 행사 기간 굴, 가리비, 전복, 꽃게 등 20여종의 가을 제철 수산물을 최대 30% 할인 판매한다. 굴, 새우, 홍합 등은 서울 및 일부 경기 지역에서 새벽배송으로 주문이 가능하며 오후 5시까지 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송해준다. 새벽배송 가능 상품은 상품 이미지 우측상단 '새벽배송' 엠블럼으로 확인이 가능하다.

롯데마트 관계자는 “가을과 겨울의 교차로에서 날씨가 점점 추워짐에 따라 몸보신을 위해 보양 음식을 찾는 고객들을 위해 싱싱한 활 전복과 활 대게를 포함한 다양한 수산물 행사를 준비했다”며 “특히 활 대게는 지금이 가장 저렴하게 즐길 수 있는 시기이니 가족들과 맘껏 즐기고 면역력도 높이기 바란다”고 말했다.

