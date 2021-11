[아시아경제 박지환 기자] 더블유게임즈 더블유게임즈 192080 | 코스피 증권정보 현재가 72,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,600 2021.11.11 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 회사채 시장 냉각기…자금조달 힘겨운 기업들[클릭 e종목]"더블유게임즈, 안정적 실적에도 주가는 아직 저평가"‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 3분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 12.9%, 2.7% 줄어든 1508억원, 481억원을 기록했다고 11일 공시했다.

같은 기간 순이익은 432억원으로 16% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr