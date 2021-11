경찰, 2개월간 反방역 행위 등 '생활주변폭력' 1만9210명 검거

공공장소 고질적 폭력, 공무집행방해 등 '철퇴'

신변보호 등 3008건 피해자 보호 조치

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부는 9~10월 2개월 간 '생활 주변 폭력' 집중단속을 벌여 총 1만9210명을 검거하고 363명을 구속했다고 11일 밝혔다.

중점 단속대상은 길거리·상점·대중교통 등 공공장소에서 반복적이고 고질적으로 이뤄지는 폭력행위, 관공서·공무수행 현장에서의 공무원 상대 폭력행위 등이었다.

검거된 범죄 유형별로는 폭행·상해가 1만2063명(62.8%)으로 가장 많았다. 이어 재물손괴 1842명(9.6%), 업무방해 1665명(8.7%), 공무집행방해 1489명(7.8%), 협박 918명(4.8%) 등 순이었다. 검거 피의자의 57.5%는 범행 당시 술을 마신 상태였고, 동종 전과가 있는 피의자도 35.2%를 차지했다.

경찰은 아울러 코로나19 방역수칙 위반 등 반(反)방역적 폭력사범 377명도 검거했다. 마스크 착용 관련 폭력이 265명, 영업시간·모임 인원 제한과 관련해 업주와 종업원 등을 폭행하거나 업무를 방해한 경우가 73명이었다. 방역수칙 위반 사실을 신고하겠다며 영세 자영업자들을 협박하거나 금품을 갈취하고, 방역수칙 위반 단속 공무원을 폭행·협박한 39명도 검거됐다.

공무집행방해 행위로는 총 1489명이 검거돼 84명이 구속됐다. 부산에서는 9월 29일부터 사흘간 택시 운행 업무를 방해하는 등 16차례에 걸쳐 범행하고 상습적으로 112신고 및 경찰관 민원제기를 한 피의자가 구속되기도 했다. 이 피의자는 112신고만 무려 1254건, 고소·진정 47건을 제기하는 등 상습성이 확인됐다.

경찰은 피해자에 대한 실질적인 보호와 지원, 피해 회복이 이뤄지도록 '회복적 경찰 활동'도 펼쳤다. 스마트워치 지급, 보호시설 연계, 신변경호 등 맞춤형 신변보호 조치 2023건을 비롯해 관계기관과 연계해 경제·심리·법률적 도움을 받을 수 있도록 985건의 지원조치도 병행했다.

경찰청 관계자는 "국민의 평온한 일상과 안전을 확보하고 단계적 일상회복이 안정적으로 진행될 수 있도록, 생활 주변의 고질적 폭력 범죄와 반(反) 방역적 폭력행위에 대해서는 집중단속 기간 이후에도 엄정히 단속할 계획이다.”라고 밝히고, 주변의 피해 사실을 목격하였거나 알고 있는 경우 적극적으로 신고?제보해 달라고 당부하였다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr