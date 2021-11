'골목상권 침해' 논란 커지자…연돈 "한돈농가 돕기 위해 만들었다"

연돈 사장 김응서씨 "좋은 취지로 만든 메뉴"

백종원도 유튜브 방송서 "농가 도움될 것" 강조

[아시아경제 임주형 기자] SBS 예능 프로그램 '백종원의 골목식당'(골목식당)에 출연했던 제주도 돈가스 식당 '연돈' 사장 김응서씨가 '골목상권 침해' 논란에 대해 해명했다. 앞서 김씨가 백종원 더본코리아 대표와 함께 설립한 프랜차이즈인 '연돈볼카츠'는 제주 자영업자들을 힘들게 한다는 반발에 직면한 바 있다. 이에 대해 김씨는 '한돈 농가를 돕기 위해 만든 프랜차이즈'라는 취지로 설명했다.

김씨는 10일 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "연돈볼카츠는 한돈농가(한돈자조금 관리위원회) 요청을 받아 한돈의 비선호 부위 소비 증대를 위해 백종원 대표님과 함께 개발한 메뉴"라고 밝혔다.

이어 "제가 힘을 보탤 기회가 생겨 정말 신나고 보람차게 일하고 있다. 좋은 취지로 만든 메뉴이니 많은 관심 부탁드린다"라고 덧붙였다.

김씨는 연돈볼카츠 분당 서현점 오픈 소식을 전하면서 신메뉴에 관해 설명하기도 했다. 그는 "가장 많이 질문 주신 볼카츠는 연돈의 수제 돈까스와 다른 메뉴"라며 "볼카츠는 한돈을 다져서 먹기 좋은 사이즈로 동그랗게 튀겨낸 메뉴로 부드럽고 육즙이 풍부한 게 특징"이라고 했다.

연돈볼카츠 설립을 도운 백 대표 또한 지난달 19일 자신의 유튜브 채널 '백종원의 요리비책'에서 "제가 모델인 한돈자조금협회 도움 요청이 있었다"며 "프랜차이즈 사업에서 반갑지는 않지만, 멀리 바라볼 때는 연돈볼카츠 매장들이 잘 되면 뒷다리살을 이용해 볼카츠 만드는 브랜드가 많이 생기고 농가에도 도움이 될 것"이라고 강조한 바 있다.

그러나 일부 자영업자들은 연돈볼카츠를 두고 부정적인 반응을 쏟아냈다. 유명 방송 프로그램에서 주목받은 식당을 사업에 이용하는 게 아니냐는 지적이 나왔다. 자영업자 온라인 커뮤니티 '아프니까 사장이다' 등에서도 "백 대표가 너무 문어발식 확장을 하는 게 아니냐", "방송이 밀어주는 가게랑 경쟁을 할 수가 없다", "뒷광고도 아니고 앞광고다" 등 불만 섞인 글이 올라왔다.

한편 연돈볼카츠는 현재 새로 확장한 분당 서현점을 포함해 제주성산일출봉점, 제주사수점, 강남CGV점 등 총 4개 매장을 운영하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr