대전시, ‘청년내일센터’ 수탁기관 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 청년내일센터 설립과 함께 센터 운영을 맡아 볼 수탁기관을 공개모집한다. 센터는 맞춤형 청년정책 발굴·실행과 안정적 청년정책 추진을 위한 중간지원 조직 역할을 하게 된다.

11일 시에 따르면 센터 수탁 공모는 공고일 현재 신청기관의 주된 사무소가 대전에 소재한 법인, 단체, (예비)사회적기업, 사회적 협동조합, 대학 등 교육기관을 대상으로 진행한다.

신청기관은 센터 운영 취지에 부합한 역량을 갖추고 최근 5년간 청년시설 관리와 운영, 프로그램 운영 및 프로젝트 수행 등 청년 관련 분야의 경험과 전문성을 갖춰야 한다.

신청은 이달 29일~30일 시 청년정책과를 직접 방문해 신청서를 제출하는 것으로 가능하다.

시는 접수마감 후 관련분야 전문가로 구성된 ‘수탁기관 선정심사위원회’를 열어 사업계획서에 대한 수탁 신청기관 발표와 위원들의 질의응답 과정을 가질 예정이다.

위원회는 신청기관의 비전과 목표, 조직·인력·재정운용 능력, 사업계획 및 청년 공간 운영계획 등 신청기관의 적격성과 사업수행 능력 등을 평가해 최종 수탁기관을 선정하게 된다.

수탁기관 선정발표는 내달 10일로 예정됐으며 선정된 수탁기관은 내년 1월부터 2024년 12월 31일까지 3년간 청년내일센터 관리·운영을 도맡게 된다.

수탁기관 모집에 관한 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 공고란을 참조하거나 시 청년정책과를 통해 안내받을 수 있다.

박문용 시 청년가족국장은 “향후 센터는 청년이 주도적으로 각종 청년문제를 정책과 의제로 이끌어내 종합적이고 체계적인 청년정책 수행을 위한 컨트롤타워 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.

