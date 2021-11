엔씨, 3Q 영업익 963억원…전년比 56% 감소 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 엔씨소프트는 올해 3분기 매출 5006억원, 영업이익 963억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 14%, 영업이익은 56% 줄었다. 당기 순이익은 995억원으로 전년보다 35% 감소했다.

지역별 매출은 한국 3370억원, 북미·유럽 276억 원, 일본 277억원, 대만 675억원이다. 로열티 매출은 408억원이다.

제품별로 살펴보면 모바일 게임은 리니지M이 1503억 원, 리니지2M이 1579억 원, 블레이드&소울 2가 229억원의 매출을 기록했다. PC온라인 게임 매출은 리니지 291억원, 리니지2 250억원, 아이온 179억원, 블레이드&소울 104억원, 길드워2 192억 원이다.

리니지M은 4주년 기념 대규모 업데이트 효과로 전분기 대비 12% 증가한 매출을 기록했다. 길드워2 매출은 신규 확장팩 출시 기대감으로 전분기 대비 20% 올랐다. 길드워2 영향으로 북미·유럽 매출은 전분기 대비 14% 상승했다.

한편 엔씨는 지난 4일 리니지W를 한국, 대만, 일본 등 글로벌 12개국에 출시했다. 리니지W는 출시 후 양대 마켓 매출 1위를 기록했다. 내년 북미, 유럽 등으로 출시 국가를 확장한다. 리니지2M은 12월 2일 북미, 유럽, 러시아 등 글로벌 29개국에서 서비스를 시작한다.

