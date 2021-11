에어부산, 부산~괌 노선 운항 재개…국제선 하늘길 기지개

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,605 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,675 2021.11.11 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 에어부산, 항공산업 취업희망자 맞춤형 직무교육과정 시행공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!에어부산 구주주 청약률 105% 달성…유상증자 성공 close 은 오는 27일부터 부산~괌 노선을 주 1회 운항한다고 11일 밝혔다. 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,605 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,675 2021.11.11 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 에어부산, 항공산업 취업희망자 맞춤형 직무교육과정 시행공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!에어부산 구주주 청약률 105% 달성…유상증자 성공 close 이 부산~괌 노선을 재운항하는 건 지난해 3월 코로나19 여파로 중단한 이후 약 20개월 만이다.

운항 일정은 김해국제공항에서 오전 8시 5분에 출발해 현지 공항에 오후 1시 5분 도착, 귀국 편은 현지 공항에서 오후 3시 5분에 출발해 김해국제공항에 저녁 6시 30분 도착이다. 비행시간은 약 4시간이며 에어부산의 신형 A321neo 항공기를 투입한다. 특히 이번 노선은 주간 항공편으로 편성해 여행객의 편의를 높일 것으로 분석된다.

이번 에어부산의 괌 노선은 지난해 지방공항 국제선 운항 중단 이후 재개되는 첫 관광노선이다.

에어부산은 이번 부산~괌 노선을 시작으로 점차 국제선 하늘길을 확대할 방침이다. 부산~사이판 노선은 올해 취항 목표로 준비 중이며 향후 무격리 입국 허용 국가를 중점으로 노선을 개설할 계획이다.

부산~괌 노선 항공편 탑승 시 이용객은 탑승일 기준 72시간 이내 발급받은 PCR 음성 확인서를 제시해야 하며, 괌 현지 다중이용시설 이용을 희망하는 여행객은 코로나19 백신 접종 증명서를 반드시 지참해야 한다.

안병석 에어부산 대표는 "이번 부산-괌 노선 운항은 국토부와 부산시의 적극적인 지원과 지역민들의 관심 덕분에 가능했다"며 "이번 운항 확대를 통해 어려움을 겪고 있는 지역 관광, 면세업계도 점진적으로 회복될 것으로 기대한다"고 말했다.

