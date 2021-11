제네시스, 글로벌 첫 브랜드 문화 공간 '제네시스 하우스 뉴욕' 공개

제네시스를 경험할 수 있도록 맞춤 설계

[아시아경제 이기민 기자] 제네시스가 10일(현지시간) 첫 브랜드 복합 문화 공간 '제네시스 하우스 뉴욕(Genesis House New York)'을 공개했다.

제네시스 하우스는 뉴욕의 명소로 부상하고 있는 더 하이라인(The High Line), 리틀 아일랜드(Little Island) 등이 있는 뉴욕 맨해튼의 문화 예술 중심지 '미트패킹 디스트릭트'에 세워졌다.

이 공간은 차량 전시와 더불어 레스토랑, 라이브러리, 공연장, 테라스 가든 등을 포함한 복합 브랜드 거점으로, 바쁜 일상에 휴식과 예술적 영감을 충전하는 도심 속 '문화의 오아시스'를 지향한다고 제네시스는 설명했다. 주변 경관과 조화와 균형을 이루며 제네시스 브랜드를 선보일 수 있도록 맞춤 설계된 공간으로 지하 1층을 포함한 3개 층, 약 4340㎡ 규모로 구성됐다.

'제네시스 하우스' 1층은 제네시스의 전 라인업부터 미래 브랜드 비전을 담은 콘셉트카까지 다양한 차량을 체험할 수 있는 전시 공간으로 같은 모양의 조각들을 쪽 맞추기로 배열된 테셀레이션(Tessellation) 방식으로 설치된 거울 디스플레이의 반사효과를 활용해 전시된 차종이 더욱 돋보일 수 있도록 구성했다.

또한 밖에서 보이는 차량을 제네시스 브랜드 컬러가 사용된 메탈 커튼으로 덮어 제네시스 차량의 디자인 요소인 파라볼릭 라인(Parabolic Line)과 투 라인 실루엣을 강조하는 조형물을 설치했다. 제네시스는 전담 큐레이터를 배치해 고객들에게 영어뿐만 아니라 스페인어, 불어, 중국어, 한국어 등 다양한 언어 서비스를 제공할 계획이다.

'제네시스 하우스' 2층은 '한국적 일상의 향유'를 테마로 ▲티 파빌리온 ▲라이브러리 ▲제네시스 하우스 레스토랑 ▲테라스 정원 등 한국 고유의 미와 정서를 느낄 수 있는 다양한 문화 체험 공간을 마련했다.

책가도에서 영감을 얻고 선비의 철학을 담아 정갈한 좌식 공간으로 꾸며진 티 파빌리온은 서가에 둘러싸인 서재이자 다실로 꾸몄다. 티 파빌리온 옆에 있는 라이브러리는 럭셔리 아트북 출판사 애슐린, 국내 비영리 문화단체 아름지기와의 협업을 통해 엄선된 국· 내외 예술, 디자인, 음식, 여행 관련 서적 등이 비치돼 있으며, 향후 제네시스 오리지널 서적도 선보일 예정이다.

서울 미슐랭 스타 레스토랑이자 전통문화 연구소인 온지음과의 협업으로 탄행한 제네시스 하우스 레스토랑은 약 890㎡ 규모로 우아하고 창의적인 미식 경험을 고객들에게 제공한다. 또한 한국 전통주, 막걸리, 청주·소주를 기초로 한 칵테일도 선보인다.

882㎡규모의 2층 야외 테라스 정원은 한옥 특유의 낮은 담 안쪽 마당과 담너머의 골목 개념을 반영했고, 허드슨 야드와 허드슨 강, 그리고 더 하이라인을 바라보며 차나 커피 한 잔을 즐길 수 있는 편안한 공간으로 조성됐다.

지하 1층에는 신차 출시 행사 등 다양한 이벤트를 진행할 수 있는 다목적 공간인 셀러 스테이지가 마련됐다. 셀러 스테이지는 3면 LED 무대와 조명, 음향 시스템이 갖춰져 있어 다양한 행사가 가능하며, 제네시스는 이를 활용한 아티스트, 로컬 커뮤니티와의 연계 행사 등도 준비 중에 있다.

장재훈 현대차 제네시스 브랜드 사장은 "대담하고 혁신적인 브랜드 정신을 전파하는 동시에 집을 찾아온 손님을 정성을 다해 대하는 한국 문화와 같이 진정성 있는 고객 응대로 제네시스만의 차별화된 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.

