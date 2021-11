이재명 지지단체, "김혜경, 유동규와 통화" 글 올린 이기인·진중권 고발

이기인·진중권, SNS에 유동규 체포 전 통화한 인물 이재명 배우자 김혜경이라는 취지의 글 공유

이재명 지지단체 "허위사실"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 지지단체가 이 후보의 배우자 김혜경씨에 대한 허위사실을 유포했다는 혐의로 이기인 경기 성남시의회 의원과 진중권 전 동양대 교수를 경찰에 고발했다.

앞서 이 시의원은 대장동 개발 의혹 사건으로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 검찰에 체포되기 전 통화한 인물이 이 후보의 배우자 김씨라는 취지의 글을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게재했고, 진 전교수는 이 글을 공유한 바 있다.

이 후보 지지단체 '공정과 상식을 지키는 사람들'은 10일 이 시의원과 진 전 교수를 공직선거법상 허위사실 공표 및 정보통신망법 위반 혐의로 고발했다.

이 후보의 지지자들은 "이들이 SNS에 게시글을 올려서 일반 대중에게 제 20대 대통령선거 예비후보에 대한 허위사실을 공표한 것은 명백한 공직선거법 위반 행위"라며 "피고발인들에 대한 즉각적인 조치를 취하지 않으면 해당 사안이 나중에 사실무근으로 밝혀지더라도 대통령 선거 후보의 신뢰성이 훼손된다"라고 주장했다.

그러면서 "유권자들의 잘못된 선택으로 대통령 선거에 중대한 악영향을 미치게 되는 등 공익에 반하는 결과가 초래된다"라며 "이들에 대해 신속히 수사해 엄벌에 처해주길 바란다"라고 요구했다.

이 후보 지지자들이 문제라고 지적한 글은 이 시의원이 지난 6일 페이스북에 올린 글로 "유동규 체포 전 이재명 후보의 아내 김혜경씨와 통화했다는 제보들이 여럿 있다", "아마 맞을 거다"라고 말하며 유 전 본부장이 체포전 통화한 인물이 김씨인 것처럼 주장했다.

진 전 교수는 같은 날 자신의 페이스북에 '원희룡이 말한 게 이거인 듯'이라는 글과 함께 이 시의원의 글을 인용하는 게시물을 올렸다.

이에 대해 이 후보 측은 "김씨는 유씨의 연락처도 알지 못한다"라며 "유씨의 부인도 당연히 모른다"라고 말했다.

한편 경기남부경찰청 대장동 의혹 전담수사팀은 유 전 본부장이 최근까지 사용했던 새 휴대전화를 확보해 디지털포렌식을 진행하고 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr