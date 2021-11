대법, '선거법 위반' 홍석준 국민의힘 의원 벌금 90만원 확정… 의원직 유지

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 홍석준 국민의힘 의원이 의원직을 유지하게 됐다.

11일 대법원 2부(주심 대법관 민유숙)는 검찰과 홍 의원 양측의 상고를 모두 기각하고 홍 의원의 공직선거법상 당내경선운동방법 위반 혐의에 대해 면소 판결하고 같은 법상 매수 및 이해유도 혐의 일부 유죄를 인정, 벌금 90만원을 선고한 원심을 확정했다.

재판부는 검사의 상고이유와 관련 "원심 판결에 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 공직선거법 위반죄에서 ‘금품’의 범위 및 형법 제1조 2항에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다"고 기각 이유를 밝혔다.

또 홍 의원 측 상고이유와 관련 "원심 판결에 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 매수 및 이해유도로 인한 공직선거법 위반죄의 성립에 관한 법리를 오해하거나, 이유모순, 증거재판주의 원칙 위반 등의 잘못이 없다"고 밝혔다.

홍 의원은 지난해 3월 총선을 앞둔 예비후보 신분일 때 당시 공직선거법상 본인만 전화로 홍보할 수 있었음에도 자원봉사자들에게 홍보 전화 1200여통을 하게 하고(당내경선운동방법 위반), 등록하지 않는 자원봉사자 1명에게 현금을 지급한 혐의(매수 및 이해유도)로 재판에 넘겨졌다.

앞서 1심은 두 범죄사실 중 매수 및 이해유도 혐의에 대한 주위적 공소사실만 무죄로 판단하고 나머지 혐의를 유죄로 인정, 당선무효형에 해당하는 벌금 700만원을 선고했다.

하지만 지난해 말 공직선거법 개정으로 선거운동방법을 정한 공직선거법 제59조에 4호가 신설돼 전화나 말로 하는 선거운동이 상시 허용되게 됐다.

이에 따라 2심은 "범죄 후 법률의 개폐에 의해 형이 폐지되었을 때에 해당하므로, 당내경선운동방법 위반 혐의에 대해서는 형사소송법 제326조 4호에 따라 면소를 선고한다"며 1심을 파기하고 벌금 90만원을 선고했다.

당시 재판부는 "전화를 이용하거나 말로 선거운동을 하는 행위까지 처벌대상으로 삼은 종전의 조치가 부당하다는 반성적 고려에서 개정 공직선거법이 이 사건 개정조항을 신설한 것으로 봐야 하고, 이러한 조치는 당내경선운동에서도 동일하게 적용돼야 할 것이다"라고 이유를 밝혔다.

면소(免訴)는 공소시효가 이미 완성됐거나 범죄 후 법이 개정돼 형이 폐지되는 등 공소가 부적당하게 된 경우에 유무죄에 관한 실체 판단 없이 소송절차를 종결시키는 종국재판의 일종이다.

대법원에서는 범행 이후 공직선거법이 직접 통화 방식의 선거운동을 전면적으로 허용하도록 개정된 경우 ‘당내경선운동’에도 개정된 공직선거법의 효력이 미치는지가 쟁점이 됐다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr