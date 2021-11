SK에코플랜트, 업계 최초 '국제표준 개인정보보호' 인증 획득

아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 건설업계 최초로 국제표준화기구에서 제정한 국제표준 정보보호 'ISO 27001' 인증과 개인정보보호 'ISO 27701' 인증을 동시에 취득했다고 11일 밝혔다.

ISO 27001과 ISO 27701인증은 각각 정보보호와 개인정보보호 분야에서 권위있는 국제표준 인증이다.

ISO 27001을 취득하기 위해서는 △정보보호 정책 △물리적 보안 △정보 접근 통제 등 총 14개 영역 114개 관리 기준에 대한 심사를 모두 통과해야 한다. ISO 27701은 개인정보보호 시스템 안정성 요소 등 유럽의 개인정보보호법에서 요구하는 8개 분야 49개의 관리 기준을 모두 만족해야 한다.

ISO 인증을 취득하면 국내외 프로젝트에 참여시 정보보호 수준에 대한 객관적인 증명이 가능해지며 유럽 및 중국 등 해외 개인정보보호 법령 위반시 과징금 경감 혜택이 주어진다.

SK에코플랜트는 정보보호 강화를 위해 국제 인증 뿐만 아니라 국내 인증인 한국인터넷진흥원 개인정보보호 관리체계를 지난 2015년 취득해 유지해오고 있다. 통합 인증인 한국인터넷진흥원 정보보호 및 개인정보보호 관리체계도 연내 취득할 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr