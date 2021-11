[클릭 e종목] “셀트리온, 바이오시밀러 고민은 여전”

컨센서스 하회한 올 3분기 실적…영업이익률은 개선

[아시아경제 공병선 기자] 셀트리온이 시장전망치(컨센서스)에 다소 못 미쳤지만 수익성은 개선된 올해 3분기 실적을 거뒀다. 진단키트 매출이 본격적으로 가세되면서 올 4분기 성장세를 유지할 것으로 보이는 가운데 본업인 바이오시밀러 매출의 성장성에 대한 고민은 여전하다.

11일 신한금융투자에 따르면 셀트리온의 올 3분기 매출은 전년 동기 대비 26.9% 감소한 4010억원, 영업이익은 같은 기간 33.1% 줄어든 1640억원을 기록했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 17.50%, 16.69% 하회하는 수준이다. 다만 전 분기 30%대였던 영업이익률은 40.9%를 나타냈다.

40%대 영업이익률을 회복한 것은 고마진 제품의 매출이 늘었기 때문이다. 고마진의 혈액암 치료제 ‘트룩시마’의 매출이 견조한 수준을 유지했다. 이 가운데 자가면역질환 치료제 ‘램시마’의 국내 사이트 생산분의 판매 비중이 확대되면서 매출원가율이 개선됐다.

올 4분기엔 진단키트의 매출이 본격적으로 반영될 것으로 전망된다. 지난 9월 셀트리온은 미국 국방부와 공급 계약을 체결한 바 있다. 최대 계약 금액은 약 7382억원이며 계약 기간은 내년 9월까지로 이미 셀트리온USA에 1674억원 규모의 진단키트를 공급했다. 다만 진단키트 매출은 파트너사와 수익 배분이 이뤄지고 공공부문 공급은 상대적으로 수익성이 떨어지기 때문에 영업이익률의 감소는 불가피할 것으로 전망된다.

하지만 본업인 바이오시밀러 부문의 성장성에 대한 고민이 남아 있다. 이동건 신한금융투자 연구원은 “주요 품목의 성장이 둔화되는 가운데 내년 출시 예정인 표적항암제 ‘아바스틴’ 바이오시밀러 시장은 이미 경쟁사들이 높은 점유율을 차지하고 있다”며 “피하주사 제형 ‘램시마SC’의 재고도 여전히 부담으로 작용한다”고 설명했다.

이에 신한금융투자는 셀트리온의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 26만원을 유지했다. 전일 종가는 21만4000원이다.

