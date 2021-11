붕어빵 생각나는 계절…오리온 '참붕어빵', 10월 매출 전년 대비 37% 성장

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 참붕어빵이 어릴 적 추억 간식으로 인기를 모으며 지난 10월 매출이 전년 동월 대비 37% 성장했다고 11일 밝혔다. 2016년 이후 월 최고 매출인 20억원을 달성했으며 개수로는 550만 개 넘게 판매됐다.

오리온은 최근 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임’에 등장했던 달고나, 구슬치기 등 유년시절 향수를 불러 일으키는 제품들의 판매가 늘어나며 어릴 적 즐겨 먹던 붕어빵을 찾는 수요도 늘어난 것으로 분석했다. 지난 5월 출시한 ‘호떡 품은 참붕어빵’은 참붕어빵 전체 매출의 약 30%를 차지하며 매출 상승에 힘을 보태고 있다.

오리온 참붕어빵은 겨울철 대표 간식인 붕어빵을 사시사철 즐기는 양산 과자로 탄생시킨 제품이다. 2011년 출시 당시 여름을 앞두고 5월에 내놓는 역발상으로 품귀 현상을 빚기도 했다. 출시 후 10년간 누적 매출액 2000억원을 돌파했다.

참붕어빵은 중국어로 물고기를 뜻하는 ‘魚(위)’와 풍요를 의미하는 ‘余(위)’의 발음이 동일해 물고기가 재물을 상징한다고 알려져 있어 중국인에게도 인기를 얻고 있다. 징둥닷컴 등 중국 온라인 쇼핑몰 내 한국 제품 직구 카테고리에서 판매 순위 상위권을 차지하고 있다. 2019년 말 ‘샤오위누어누어(小???)’라는 이름으로 현지 생산을 시작해 출시 이후 현재까지 240억원이 넘게 팔렸다.

오리온 관계자는 “어릴 적 향수를 불러 일으키는 제품들이 인기를 모으며 길거리에서 즐겨먹던 붕어빵을 찾는 수요가 참붕어빵의 구매로 이어지고 있다”며 “사계절 즐길 수 있는 간편 간식으로서 차별화된 맛과 제품력을 바탕으로 글로벌 인기 파이로 육성해나갈 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr