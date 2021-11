[클릭e종목]"카카오페이, 단기 주가 변동성 커"

[아시아경제 송화정 기자]메리츠증권은 11일 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 147,000 2021.11.11 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 카카오페이, 코스피200 편입…藥일까, 毒일까유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 에 대해 단기 주가 변동성이 클 것으로 전망했다. 투자의견와 목표주가는 제시하지 않았다.

카카오페이는 올해 3분기 아쉬운 실적을 기록했다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 48% 증가한 1149억원을 기록하며 견조한 성장을 이어갔으나 영업손실 10억원이 발생하며 손익개선은 예상보다 더딘 것으로 나타났다. 부문별 매출액은 결제 45% 증가한 799억원, 금융 58.5% 늘어난 293억원, 기타 41% 증가한 57억원으로 결제와 금융거래가 매출 성장을 주도했다. 결제 가맹점은 누적 131만개로 14% 증가했고 일본, 마카오 등 해외 오프라인 결제 커버리지도 확대되고 있다. 3분기 월간 활성 유저는 23% 증가한 2044만명으로, 국내 경제활동 가능한 인구 대부분이 카카오페이를 사용하고 있는 것으로 나타났으며 유저당 연환산 거래건수도 87.5건으로 58% 증가했다.

지급결제에서 증권, 보험 등 금융서비스로의 본격 확장은 내년부터 가능할 것으로 전망된다. 카카오페이증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 출시를 준비하고 있어 518만명의 증권계좌 고객에 기반해 주식 거래서비스 오픈시 이용자수는 약 1000만명까지 확대 가능하다. 또한 디지털손해보험사 라이선스 취득으로 사용자들이 원하는 소액단기 보험 출시를 통해 보험시장의 혁신을 준비 중이다. 김동희 메리츠증권 연구원은 "다만 MTS는 빠르면 연내, 디지털손해보험사 인가 역시 내년 상반기에 취득 가시화돼 예상보다 느린 점은 아쉬운 부분"이라고 말했다.

당분간은 주가 변동성이 클 것으로 보인다. 김 연구원은 " 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 125,500 2021.11.11 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" close 와 알리페이 지분을 제외하면 유통가능한 주식 비중이 약 10% 안팎에 불과해 단기 주가는 높은 변동성을 시현할 가능성이 높다"면서 "내년 금융 플랫폼으로 한 단계 도약할 카카오페이에 대한 중장기 투자 관점이 필요하다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr