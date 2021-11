안소희·주화 '영화가 뭐라고'

경력 1~15년의 한국영화 스태프들 이야기를 전한다. 프리프로덕션(기획·각본·감독·투자), 프로덕션(배우·제작·연출·촬영·그립·조명·미술·소품·현장녹음·무술·특수효과·매니지먼트·현장스틸·케이터링), 포스트 프로덕션(편집·CG·음악·사운드·DI), 개봉(마케팅·배급·홍보·해외세일즈·예고·메이킹름·광고디자인), 영화관 등의 업무를 서른 분야로 나눠 구체적으로 조망한다.

(안소희·주화/퇴근후작당모의)

