광진구 ‘소외계층 위한 사랑의 김장' 담가 700세대 나누어

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지역 내 어려운 이웃을 돕기 위해 9일과 10일 이틀간 ‘2021년 소외계층을 위한 사랑의 김장 담가드리기’ 행사를 개최했다.

광진구새마을부녀회(회장 전태연)가 주관한 이번 행사는 ▲구·동 부녀회장 및 회원 ▲다문화가족 이주여성 ▲자원봉사자 등 200여명이 참여, 광진구새마을회관과 능동 정자마당에서 진행됐다.

참여자들은 사전에 준비한 배추 2600포기와 무 1000개 등 채소를 직접 다듬고 버무려 총 700세대 분량의 김장김치를 마련했다.

행사 이틀째인 10일 오전에는 김선갑 구청장이 직접 현장을 찾아 격려, 새마을부녀회 회원 및 자원봉사자들과 어울려 김장 담그기를 도왔다.

이틀에 걸쳐 완성된 김장은 각 동주민센터에서 선정한 ▲홀몸어르신 ▲한부모가정 ▲다문화가정 등 어려운 이웃 548세대와 경로당 및 복지시설 152개소에 전달됐다.

김선갑 광진구청장은 “쌀쌀한 날씨 속에서도 이웃 사랑의 마음으로 김장 나눔을 진행해 주신 새마을부녀회와 봉사자 여러분께 감사드린다”며 “우리 이웃 누구도 소외되지 않고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

금천구(구청장 유성훈)가 행정안전부가 실시한 ‘2020회계연도 지방자치단체 재정분석’ 결과 ‘최우수 자치구’로 선정됐다.

재정분석은 전국 자치단체를 인구·재정 규모 등을 고려해 14개 그룹으로 나누고, 재정운영 현황에 대해 종합적으로 분석·평가하는 행정안전부의 지방재정 모니터링 제도다.

행정안전부는 11월9일 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲건전성 ▲효율성 ▲계획성 3개 분야 13개 지표를 토대로 지방정부 재정을 분석한 결과를 공개했다.

금천구는 13개 지표 중 체납관리 비율, 이불용액 비율, 자본시설 유지관리비 비율 등 효율성과 계획성 면에서 높은 평가를 받아 최우수기관으로 선정됐다. 이에 따라 금천구는 인센티브로 특별교부세 9000만 원을 지급받을 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 재정분석 평가를 통해 지자체 재정운용의 모범사례로 인정받았다”며 “앞으로도 재정 운영의 건전성 확보를 위해 계획적인 예산편성은 물론 효율적으로 예산이 집행될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

마포구(구청장 유동균)가 지역경제 활성화에 기여하고 사회적 가치를 확산시키기 위해 13일부터 20일까지 ‘2021년 사회적경제박람회 '마포메이드(mapomade)'를 개최한다.

마포구가 주최, 마포사회적경제네트워크, (사)일상예술창작센터가 주관하는 이번 박람회에는 지역의 64개 기업이 참여, 단계적 일상회복이 시작됨에 따라 온라인을 중심으로 진행하 돼 부분적으로 오프라인으로도 참여할 수 있도록 했다.

구는 지난 2010년부터 매년 사회적경제 기업의 발전을 지원하고 사회적경제 주체와 주민이 소통할 수 있는 장을 마련하기 위해 박람회를 개최하고 있다.

사회적경제 기업이란 경쟁과 효율 중심의 시장경제에서 벗어나 협동과 연대를 지향하며 사회적 가치를 추구하는 경제 활동을 하는 기업(또는 조직)을 말한다. 현재 마포에는 335개의 사회적 경제기업이 활동하고 있다.

온라인 박람회는 마포메이드 홈페이지를 통해 진행한다.

‘마포같이, 마포가치’는 오는 15일부터 20일까지 홈페이지 '기획판매' 메뉴에서 확인 할 수 있으며, 마포에 위치한 사회적경제기업의 제품으로 구성된 두가지 ‘바이소셜’ 패키지를 구매할 수 있다.

또 ‘How to walk in MAPO’는 15~16일 이틀간 마포구 사회적경제기업의 운영 방식과 일하는 모습을 공유하는 포럼 형식의 프로그램이다.

참여 방법은 ‘마포메이드’ 홈페이지 '토크콘서트'와 마포구사회적경제통합지원센터에서 생중계하는 유튜브로 시청 가능, 시청자 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다.

오프라인으로 개최되는 행사인 ‘동네에서 소셜라운딩’은 마포구 곳곳에 위치한 사회적경제기업 매장을 방문하는 인증 이벤트로, 추첨을 통해 사회적 경제 제품 꾸러미를 받을 수 있으며, 15일부터 20일까지 진행된다.

또 행사 첫날에만 진행하는 ‘B-Side 줍줍 페스타’에서는 사전 신청을 통한 플로깅(쓰레기 주우며 걷기) 이벤트와 문화비축기지(증산로 87)에서 목공 체험 등을 할 수 있는 ‘체험 마켓’ 등 다양한 프로그램을 진행한다.

아울러 문화비축기지 내 상암소셜박스에서 30여 개 사회적경제기업과 6개 소상공인 협의체가 참여한 ‘팝업스토어’가 열리며, 현장에서 마포구 사회적경제기업 대표 상품들을 구매할 수 있다.

프로그램의 참여 방법, 일정 등 자세한 내용은 ‘마포메이드’ 홈페이지에 접속하면 확인할 수 있다.

