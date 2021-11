'스토킹 피해자 보호법' 입법예고…불이익 금지·분리조사 명시

직장 불이익 금지·비밀 누설 금지 의무 명시

실태조사, 스토킹 예방교육 실시 근거 담아

경찰 출동 때 분리 조사, 조사 거부·방해하면 벌칙

[아시아경제 한진주 기자] 스토킹 피해자를 긴급구조할 때 경찰 동행을 요청하고 직장에서 불이익을 주거나 비밀 누설까지 금지하는 내용을 담은 '스토킹 피해자 보호법'이 제정된다.

여성가족부는 11일부터 '스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률' 제정안을 입법예고한다.

스토킹 처벌법이 지난 4월 제정됐고 10월부터 시행된 후 스토킹 피해자 보호·지원을 위한 법·제도적 장치를 마련하는 내용을 담은 스토킹 피해자 보호법이 만들어지는 것이다.

스토킹 피해자 보호법은 스토킹 신고체계를 구축하고 관련 조사·연구, 시설 설치·운영, 주거나 자립 등 지원서비스 제공, 신변노출 방지 등 국가와 지방자치단체의 스토킹 예방과 피해자 보호·지원을 위한 책무를 규정하고 있다.

스토킹 피해자의 인권보장을 위해 직장에서의 불이익조치 금지와 피해자 지원 시 당사자 의사 존중 의무, 비밀 누설 금지 의무를 명시했다.

불이익금지를 위반해 피해자를 해고하거나 불이익을 준 경우 3년 이하 징역이나 3000만원 이하 벌금, 비밀엄수 의무를 어기거나 현장조사를 거부·기피하면 1년 이하 징역이나 1000만원 이하 벌금이 부과된다.

정책 수립 기초 자료로 활용할 수 있는 실태조사를 3년마다 실시하고, 국가기관이나 지자체, 초·중등학교 장 등은 스토킹 방지 인식개선을 위한 예방교육을 실시할 수 있다.

가정폭력·성폭력 피해자 지원기관이 스토킹 피해자를 지원할 수 있도록 업무수행 근거를 마련했다. 지원기관은 가정폭력상담소·보호시설, 긴급전화센터(1366), 성폭력상담소·보호시설, 성폭력피해자통합지원센터(해바라기센터)를 말한다.

스토킹 피해자 긴급구조 때 피해자지원기관이 경찰에 동행을 요청할 수 있다. 현장출동 때 가해자·피해자를 분리해서 조사해야 하며, 조사 거부·방해 등 법 위반 시 벌칙도 규정했다.

제정안의 구체적인 내용은 여성가족부 홈페이지나 국민참여입법센터를 통해 확인할 수 있으며, 국민 누구나 인터넷·일반우편·전자우편 등을 통해 의견을 제출할 수 있다.

여가부는 "스토킹피해자 보호법 국회 통과를 위해 입법 절차를 차질없이 추진하고, 피해자보호명령 또는 신변안전조치 도입 등에 관한 '스토킹 처벌법' 개정안 입법 진행 상황을 살피며 피해자 보호 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

