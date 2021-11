모든 코로나 변이에 맞설 수 있는 항체 발견

"이미 알려진 코로나바이러스는 물론 현재 등장 중인 바이러스와 델타 등 모든 변이까지 차단”

[아시아경제 이진수 선임기자] 미국의 과학자들이 코로나19와 그 변이들, 그리고 다른 유형의 코로나바이러스에도 맞설 수 있는 항체를 확인했다.

미국 노스캐롤라이나대학 채플힐 캠퍼스와 노스캐롤라이나주 더럼에 있는 듀크대학의 공동 연구진은 과학저널 ‘중개의학(Science Translational Medicine)’ 온라인판 2일(현지시간)자에서 ‘DH1047’이라는 항체가 코로나바이러스 세포에 달라붙어 이를 중화하고 복제를 차단하는 것으로 밝혀졌다고 발표했다.

DH1047은 코로나19 감염을 막아주고 이미 감염된 환자의 치료에도 효과가 있는 것으로 나타났다. 연구진은 보도자료에서 현재 진행 중인 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 향후 발생할지 모를 코로나바이러스 사태에 맞설 수 있는 중요한 무기를 발견하게 된 셈이라고 자평했다.

연구진은 1700종이 넘는 코로나바이러스 항체를 확인했다. 이 가운데 50종은 코로나19와 2000년대 초 아시아에서 등장한 중증급성호흡기증후군(사스·SARS) 바이러스에 달라붙는 것으로 확인됐다. 그 중 특히 DH1047은 동물·인간 바이러스에 모두 달라붙어 중화하는 데 효과가 탁월했다.

코로나19에 노출된 쥐에게 DH1047을 테스트해본 결과 쥐는 감염되지 않은 것으로 확인됐다. 이미 감염된 동물을 대상으로 한 실험에서 DH1047은 폐의 중증화 정도도 떨어뜨리는 데 효과가 있는 것으로 나타났다. 게다가 DH1047는 전염력이 강한 델타 변이 등 모든 유형의 변이에도 효과를 발휘했다. 앞으로 인간을 괴롭힐 가능성이 있는 다른 유형의 코로나바이러스들까지 테스트해보니 DH1047에 맥도 못추고 말았다.

논문 작성자 가운데 한 사람인 노스캐롤라이나대학 채플힐 캠퍼스 역학과의 랠프 바릭 교수는 이번 발견에 대해 "이미 알려진 코로나바이러스는 물론 현재 등장 중인 바이러스와 변이까지 차단할 수 있는 백신 전략 설계의 견본"이라고 평가했다.

