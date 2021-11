이주열 "韓경제, 불확실성 확대…높은 물가 상승 당분간 지속"

11일 '경제동향 간담회' 개최



韓불확실성 영역 확대

'글로벌 인플레이션' 전망 어려워

세계 경제 회복 흐름 지속

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재가 당분간 물가 상승이 지속될 것이라는 전망을 내놨다. 위드코로나(단계적 일상 회복) 전환이 본격화되면서 수요 측 물가 상방 압력이 더욱 커질 것이라고 본 것이다.

이 총재는 11일 오전 서울 중구 플라자호텔에서 투자은행(IB) 관계자, 교수 등 관련 인사들이 참석한 가운데 열린 경제동향 간담회에서 "글로벌 공급 병목의 영향과 함께 국제유가가 상승하고 수요 측 물가 압력이 높아지면서 예상보다 높은 소비자물가 상승률이 당분간 지속될 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.

지난달 소비자 물가 상승률은 3.2%로 집계돼 2012년 1월(3.3%) 이후 9년 9개월 만에 가장 많이 뛰었다. 6개월간 2%대가 이어지는 등 물가 상승이 가파르자 인플레이션에 대한 우려의 목소리를 낸 것으로 해석된다.

이 총재는 공급과 수요 측이 맞물려 물가 상승을 더욱 자극하고 있다고 분석했다. 이 총재는 모두 발언에서 "과거와 달리 수요 측 요인뿐만 아니라 공급 측 요인도 크게 영향을 주고 있다"며 "지난달 국제통화기금(IMF) 세계경제전망(WEO)에서 언급된 것처럼 이번 회복기는 과거에 본 적 없는 공급 병목 현상이 나타나 생산활동이 제약되고 인플레이션이 확대된 점이 특징"이라고 분석했다.

그는 이어 "선진국의 빠른 백신 보급과 전례 없는 정책지원으로 재화를 중심으로 수요가 강하게 회복되는 데 반해 일부의 생산·물류 차질이 글로벌 공급망을 통해 확산됨에 따라 공급 부족 현상이 초래됐다"고 강조했다.

아울러 글로벌 공급망 병목 현상, 물가 상승이 이어짐에 따라 중앙은행의 정책 대응의 어려움이 있다고 밝혔다.

이 총재는 "미래를 내다보고 정책을 펴야 하는 중앙은행으로서 공통적으로 직면한 어려움은 알 수 없는 불확실성 (unknowable uncertainty)의 영역이 갈수록 확대되고 있다는 것"이라며 "최근 공급 병목이 무한정 지속될 수는 없겠지만, 언제쯤 해소될지 알기 어렵다"고 전망했다. 인플레와 관련해서도 "글로벌 인플레이션이 과연 일시적일지, 좀 더 지속될지 내다보기도 쉽지 않다"고 말했다.

그는 최근 경기와 관련해 "수출이 견조한 증가세를 이어가는 가운데 위드코로나로의 방역 전환에 힘입어 소비가 빠르게 개선되면서 경기가 당초 예상에 부합하는 흐름을 보이고 있다"며 "10월 중순 이후 숙박·음식 등 대면 서비스의 소비 개선세가 확대되는 것으로 파악되고 있다"고 설명했다. 그러면서 "세계경제도 성장세가 다소 완만해지긴 했으나 기조적으로는 경제활동 정상화가 이어지면서 회복 흐름을 지속하고 있는 것으로 평가된다"고 말했다.

한편 코로나19로 인해 한국경제의 구조적 변화가 찾아올 것이라고 내다봤다. 이 총재는 "디지털화, 저탄소 경제로의 전환, 글로벌 가치사슬(GVC) 재편과 같은 구조적인 변화가 가속화하고 있다"며 "기업 활동뿐 아니라 소비패턴, 노동시장 등 경제활동 전반에 걸쳐 큰 변화를 가져올 것"이라고 말했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr