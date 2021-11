[클릭 e종목]"펄어비스, 중국 진출·신작 모멘텀 가시화"

IBK투자증권 보고서

목표주가 40% 상향

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 11일 펄어비스에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표가는 40% 올린 14만원을 제시했다. 중국 진출을 시작으로 주가 상승 기대감이 높다는 판단에서다.

3분기 펄어비스의 매출액은 964억원, 영업이익 102억원을 기록해 전년동기대비 각각 18.5%, 74.8% 줄었다. 시장 예상치 대비 매출액과 영업이익은 각각 3%, 44.8% 상회했다. 모바일 검은사막 매출액은 전분기 31.6% 증가해 전체 성장을 견인했고 검은사막 PC와 EVE IP게임 매출 역시 모두 전분기 대비 3.9% 상승했다. 검은사막의 콘텐츠와 BM을 개편하고 밸런스를 개선한 효과가 반영된 것으로 분석된다. 영업이익은 판관비가 전 분기 대비 8.8% 감소하고 매출이 증가하면서 흑자로 전환됐다. 영업비용 가운데 인거비와 광고선전비가 전분기 대비 각각 9.9%, 9.1% 줄었다.

중국에 검은사막 모바일이 출시될 가능성이 높아진 가운데 내년부터 붉은사막을 시작으로 도깨비, 플랜8 등의 신작 출시 모멘텀이 이어질 것으로 예상된다. 중국에서 판호를 획득한 검은사막 모바일은 8월부터 사전예약을 시작한 이후 10월 FGT를 진행했으며 11월부터 기술테스트를 진행했다. 기술테스트는 중국 내 다양한 안드로이드 마켓과 디바이스를 대응하기 위한 과정으로 향후 CBT를 한차례 진행 후 정식 출시될 예정이다.

이승훈 IBK투자증권 연구원은 “내년 하반기 붉은사막이 출시될 것으로 예상되며 현실을 배경으로 다양한 메타버스 콘텐츠를 반영할 예정으로 도깨비는 2023년 출시될 것으로 기대된다”고 말했다.

이 연구원은 “국내 게임사 가운데 중국 내 판호를 획득하고 붉은사막 콘솔, 도깨비의 메타버스 등 시장의 관심이 집중된 신작 모멘텀이 강력한 프리미엄 요인으로 작용할 것”이라며 “중국 내 검은사막 모바일, 붉은사막의 출시 시기에 따라 실적 변동성이 강하게 나타날 것”이라고 분석했다.

