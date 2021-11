정부, 내년 상반기까지 공업용 요소 '관세 면제'…추후 연장도 검토

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 12일부터 내년 상반기 까지 공업용 요소(요소수 포함)에 대한 관세율을 0%로 인하한다. 국내에서 요소수 품귀 사태에 따른 대란이 빚어진 가운데 수입선 다변화를 위한 긴급 조치다.

정부는 11일 정부서울청사에서 김부겸 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열고 이 같은 내용의 '할당관세 규정(대통령령) 개정안'을 심의·의결했다고 기획재정부가 밝혔다.

기존에도 중국, 호주 등 자유무역협정(FTA) 체결 국가는 공업용 요소에 대한 관세율이 이미 0%(동남아시아국가연합 제외)를 적용받고 있고, 이외 국가는 6.5%의 관세율이 적용되고 있다.

이번 관련 개정안이 국무회의를 통과하면서 내년 6월30일까지 수입신고하는 공업용 요소에 대해서는 관세가 면제된다. 할당관세 적용기간은 추후 시장의 수급 및 가격 동향을 감안해 연장 여부를 검토할 예정이라고 기재부는 밝혔다.

이번 관세율 인하 조치는 지난 7일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 개최된 '대외경제안보전략회의'에 따른 후속 조치다. 기재부는 "공업용 요소수의 수급 정상화 및 가격 조기 안정에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

