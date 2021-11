삼성전자 한종희 사장 'CES 2022' 기조연설 맡았다…'공존의 시대' 주제

[아시아경제 김혜원 기자] 한종희 삼성전자 사장(영상디스플레이사업부장)이 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2022'에서 '공존의 시대(Age of Togetherness)'를 주제로 기조연설을 한다.

11일 CES 주관사인 미국 소비자기술협회(CTA)와 삼성전자에 따르면 한 사장은 CES 2022 개막에 앞서 현지시간으로 내년 1월4일 오후 6시30분 라스베이거스 라스베이거스 베네시안 팔라조 볼룸에서 기조연설을 진행한다.

한 사장은 '기술은 인류와 지구를 위해 존재해야 한다'는 가치를 담은 '공존의 시대'를 주제로 지속가능한 지구를 만드는 데 기여하기 위한 삼성전자의 다각적인 노력을 소개하고, 각자 자신의 자리에서 기후변화를 최소화하는 데 동참할 것을 강조하고자 한다.

한 사장은 또한 개개인에 최적화된 맞춤형 서비스와 서로 연결된 경험을 바탕으로 더욱 풍요로운 일상을 영위하는 데 도움을 줄 삼성의 혁신 기술도 선보일 예정이다.

CES를 주관하는 게리 샤피로 CTA 대표는 "2020년 초부터 사람들이 살아가는 방식은 큰 변화를 겪었다"며 "기술은 사람들의 문제를 해결하고 서로 연결하는 것"이라고 언급했다. 이어 "한 사장의 기조연설을 통해 삼성전자의 혁신 기술이 세상을 어떻게 변화시킬 수 있을지에 대한 비전을 듣기를 기대한다"고 덧붙였다.

