서울시-한국소비자원, '주식리딩방' 감독·점검 나선다…피해신청 2배 이상 급증

전국 피해신청 상반기만 2832건…서울도 2.3배 증가

50대 피해 가장 많고, 70대 이상 피해 급증 추세…1인당 평균 피해금액 512만원에 달해

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 한국소비자원이 속칭 ‘주식리딩방’이라 불리는 유사투자자문서비스에 대한 소비자 피해예방주의보를 공동으로 발령하고 관련 사업자에 대한 감독과 점검을 실시한다고 11일 밝혔다.

주식투자에 대한 소비자의 관심 증가로 유사투자자문서비스를 이용하는 소비자도 늘면서 관련 피해도 급증했다. 올해 상반기 소비자원에 접수된 관련 피해구제 신청은 총 2832건으로 전년 동기 1306건 대비 2배 이상 증가했고, 서울시민의 피해구제 신청도 같은 기간 269건에서 606건으로 2.3배 증가했다.

서울시가 올해 상반기 소비자원에 접수된 서울시민의 유사투자자문서비스 관련 피해구제 신청 606건을 분석한 결과 계약은 전화권유(70.3%)나 통신판매(22.3%) 등 주로 비대면 방식으로 체결됐고 계약해지 요청 시 ‘환급을 거부 또는 지연’하거나(73.1%), ‘위약금을 과다 청구’(20.8%) 하는 등 계약해지 관련 분쟁이 대부분을 차지했다.

또한 피해 소비자 연령대 확인이 가능한 599건을 분석한 결과 10명 중 3명에 달하는 29.7%(178건)가 ‘50대’였고 40대(19.4%), 60대(18.3%)가 뒤를 이었다. 특히 ‘70대 이상’ 피해(74건)가 전년 동기(19건) 대비 4배 가까이 급증했다. 아울러 계약금액 확인이 가능한 468건의 총 피해액은 24억 2300만원, 1인당으로 환산하면 약 512만 원에 달했다.

서울시는 이 같은 피해를 줄이기 위해 서울시는 연말까지 시 소재 유사투자자문업자를 대상으로 대대적인 점검 및 현장감독 등을 실시할 계획이다. 앞서 서울시는 서울시 소재 유사투자자문업체 890개소에 대한 사전점검을 실시한 결과 통신판매업을 신고한 560개소(62.9%)중 184개(32.9%)가 유사투자자문업과 통신판매업 신고 중요정보가 일치하지 않는 것으로 확인됐다.

서울시가 한국소비자원이 공동으로 실시하는 현장점검은 점검대상사업자 중 민원 다발 사업자에 대해 집중해 실시한다. 시는 신고사항준수 여부를 비롯해 약관 상 청약철회 및 계약해지 규정 준수여부 등을 살펴볼 방침이다. 자진시정을 유도하는 방식으로 점검을 추진하되 점검기간 동안 자진시정하지 않은 사업자에 대해선 시정권고, 과태료 부과 등 행정조치를 할 예정이다.

한영희 서울시 노동·공정·상생정책관은 “최근 주식시장에 대한 관심 급증으로 유사투자자문 피해도 함께 늘어나는 추세”라며 “서울시 또한 주기적 점검과 모니터링을 통해 피해발생을 최소화 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr