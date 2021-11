고 최숙현 등 선수들에 '가혹행위' 철인3종 감독·주장, 오늘 대법 선고

[아시아경제 김형민 기자] 자신이 이끈 소속팀에 있던 고(故) 최숙현 철인3종(트라이애슬론) 선수를 상대로 가혹행위를 해 재판에 넘겨진 감독과 주장이 법의 최종 심판을 받는다.

대법원 2부(주심 민유숙 대법관)는 11일 오전 상습특수상해 등 혐의로 기소된 김규봉 전 감독(42)과 장윤정 전 주장(33) 등의 상고심 선고기일을 연다.

김 전 감독은 경주시청 팀을 이끈 2015년 8월 대걸레 자루로 선수들을 때리는 등 2014년 9월~2017년 5월 총 18차례에 걸쳐 상습적으로 선수들에게 상해를 가한 혐의(상습특수상해 등)로 재판에 넘겨졌다.

그는 또한 2016~2017년 최 선수의 뺨을 운동화로 때리는 등 상습 폭행하고 운동처방사 안주현(46)씨가 최 선수를 폭행한 상황을 방치하고 오히려 최 선수를 협박한 혐의도 있다.

또한 시청으로부터 보조금을 지원받았음에도 해외 전지훈련에 필요한 항공료가 필요하다며 선수들에게서 7400여만원을 뜯어낸 혐의도 있다. 김 전 감독은 이어 지역 체육회로부터 허위로 보조금 2억5700여만원을 받아내기도 한 것으로 조사됐다.

장 선수는 2015년 8월~2019년 7월 피해 선수들에 억지로 과자를 먹게 한 혐의(강요 등)로 지난해 8월 구속기소됐다. 그는 2016년 8월27일 최 선수와 다른 선수들에게 20만원어치 빵을 강제로 먹인 뒤 가혹행위를 하고 2015년 3월19일에도 다른 선수들에게 1kg에 이르는 과자를 먹게 한 것으로 조사됐다. 장 선수는 김 전 감독의 지시를 받고 소속팀 선수들을 감시하기도 했다. 2016년 2월에 떠난 뉴질랜드 전지훈련에서는 다른 선수들을 집합시켜 최 선수에게 욕설하고 수차례 때리기도 했다. 함께 가혹행위를 한 김도환 전 선수도 최 선수 등을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이들의 가혹행위에 못 버틴 최 선수는 지난해 6월26일 극단적인 선택을 했다. 이로 인해 사건이 세상에 널리 알려졌다.

1심은 김 전 감독과 장 전 주장에게 각각 징역 7년, 징역 4년의 실형을 선고했다. 김 전 선수에게는 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 2심도 1심에서 판결한 형량을 그대로 유지했다.

한편 운동처방사 안주현씨는 2심 판결에 불복했다가 지난 8월 상고를 취하하면서 징역 7년6개월, 벌금 1000만원형이 확정됐다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr