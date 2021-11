[아시아경제 김민영 기자] 서울시는 전날 '제18차 도시 건축공동위원회'를 개최해 종로구 북촌 지구단위계획 결정(변경)안을 원안가결했다고 11일 밝혔다.

이번 지구단위계획 변경을 통해 서울시는 삼청동 25-1 일원 '삼청공원 입구 주차장 건설사업' 및 '북촌로 보행환경 개선사업'을 시행할 예정이다.

특히 북촌 일대의 주민이 가장 필요로 하는 주차공간을 확보해 한옥 등에 거주하는 주민들의 불편이 개선 될 예정이다.

정병익 한옥정책과장은 "이번 종로구 북촌 지구단위계획 결정(변경)을 통해 주차공간 확보 및 보행안전과 편의에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

