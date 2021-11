[클릭e종목]"LG이노텍, 메타버스와 애플카 최대 수혜주"

[아시아경제 송화정 기자]KB증권은 11일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 3,500 등락률 +1.64% 거래량 213,881 전일가 213,500 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LG이노텍 구미사업장, 업계 첫 '폐기물 매립 제로' 플래티넘 등급 획득[클릭 e종목]"LG이노텍, 역대급 호실적 지속에도 주가는 여전히 저평가"[클릭 e종목] “LG이노텍, 메타버스·자율주행에서 선도적 입지 확보” close 에 대해 메타버스와 애플카의 최대 수혜자라고 평가하고 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 유지했다.

김동원 KB증권 연구원은 "LG이노텍을 전기전자업종 최선호주로 제시한다"면서 "이는 메타버스와 애플카의 최대 수혜주로 판단되고 내년 매출 및 이익감소, 카메라 공급업체 확대에 따른 경쟁심화 등 투자자들의 우려가 기우에 그칠 것으로 전망되기 때문"이라고 말했다.

먼저 메타버스 시장 개화의 최대 수혜주가 될 것으로 기대된다. 2022년 애플은 메타버스 구현을 위한 필수 기기인 XR(확장현실: AR과 VR을 동시에 구현) 출시를 통해 메타버스 시장에 진입할 것으로 전망된다. 메타버스 기기에 OLED, 고성능 카메라가 필수인 이유는 고해상도, 응답속도 및 경량화가 필요하기 때문이다. 김 연구원은 "내년부터 본격 개화가 기대되는 메타버스 IT 기기 시장은 스마트폰 초기 시장의 높은 성장세와 유사할 것으로 예상돼 애플 XR 기기에 핵심 부품을 공급할 것으로 추정되는 LG이노텍은 메타버스 시장 개화의 최대 수혜주로 판단된다"고 분석했다.

애플카 출시에 따른 수혜도 기대 요인이다. 김 연구원은 "향후 애플이 완성차와의 협력을 배제한 상태에서 애플카를 출시한다고 가정한다면 애플은 아이폰처럼 애플카의 하드웨어와 소프트웨어 개발 주도권을 가져갈 확률이 높다"면서 "따라서 향후 애플은 이미 시장에서 검증된 아이폰 부품 공급망을 적극 활용할 것으로 예상된다"고 말했다. 특히 LG이노텍은 북미 최대 전기차 업체를 포함해 15개 이상 자동차 업체에 전장용 카메라 및 자율주행 부품을 이미 공급 중에 있다. 김 연구원은 "전기 자율주행차의 핵심 부품을 생산하고 있는 LG이노텍은 향후 애플카 공급망 진입 역량을 충분히 확보하고 있는 것으로 평가된다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr