"요소수 파는 곳 알려드린다…3만원 내면" 온라인 글에 누리꾼 '공분'

요소수 판매 관련 사기 신고도 40건 이상

정부, 매점매석·가격담합 집중 조사 방침

[아시아경제 임주형 기자] 요소수 품귀 사태가 이어지는 틈을 타 폭리를 취하려는 이들이 나타나 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 한 온라인 거래 플랫폼에서는 "돈을 내면 요소수를 저렴하게 파는 곳을 공유하겠다"라는 글이 올라와 누리꾼들의 공분을 샀다.

최근 중고거래 온라인 플랫폼 '중고나라'에는 '전남 요소수 파는 곳 알려드립니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글 작성자 A씨는 "전남권 요소수를 파는 곳을 알려주겠다"며 "방금 넣었는데 직원분이 요소수 빵빵하다고 했다"고 말했다.

A씨는 자신이 구매한 요소수의 가격이 표기된 영수증 사진을 증거로 첨부했다. 사진을 보면 A씨는 요소수 5.6ℓ(리터)를 1만4000원에 구매했는데, ℓ당 2500원 수준이다. 최근 품귀 현상으로 인해 요소수 가격이 ℓ당 1만원까지 치솟은 것을 고려하면 매우 저렴한 셈이다.

문제는 A씨가 이 주유소 주소를 알려주는 대가로 정보비를 요구했다는 데 있다. A씨는 "3만원에 (주유소를) 알려드리겠다"며 "연락 달라. 먼저 알려주겠다. 후불도 가능하다"라고 덧붙였다.

글을 본 누리꾼들은 분통을 터뜨렸다. "사재기보다 더 한 폭리다", "이게 창조경제인가", "생계가 달린 사람들도 있다. 적당히 하라" 등 비판이 쏟아졌다.

한편 국내 요소수 품귀현상으로 인해 가격이 급등하자, 최근 일부 온라인 거래 플랫폼에서는 이를 이용해 폭리를 취하려는 이들이 늘고 있다. 요소수 거래를 미끼로 하는 사기 사건도 발생했다.

상황이 이렇다 보니 정부는 매점매석, 불법 공급·판매 등 시장 교란행위를 차단하기 위해 조사에 나섰다.

홍정기 환경부 차관은 지난 8일 브리핑에서 "요소수의 제조 및 수입업체부터 중간 유통망, 그리고 최종적인 판매처인 주유소, 대형마트 등까지 이어지는 연결고리를 추적해서 매점매석 행위 의심업체를 적발해 나갈 것"이라며 "판매량, 재고량, 판매처, 판매가격, 나아가서 가격담합 여부까지 철저히 조사할 계획"이라고 강조했다.

이에 따라 중고나라 등 일부 온라인 거래 플랫폼은 선제적으로 요소수 거래를 제한한 상태다. 거래 제한 기간동안 요소수 및 관련 상품 등록 시 게시글이 삭제되고, 정책 위반 이용자는 활동이 제한된다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr