[클릭 e종목] “HMM, 사상최대실적 속 과도한 주가하락”

[아시아경제 공병선 기자] HMM이 시장전망치(컨센서스)를 상회하는 올해 3분기 실적을 거뒀다. 공급병목현상 해소 후 운임에 대한 우려와 글로벌 인플레이션 때문에 주가가 하락하고 있지만 다소 과도하다는 게 증권가 해석이다.

11일 대신증권에 따르면 HMM의 3분기 매출은 전년 동기 대비 133.72% 증가한 4조164억원, 영업이익은 같은 기간 719.57% 늘어난 2조2708억원을 기록했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 10.91%, 14.67% 상회하는 수준이다.

그럼에도 HMM의 주가는 연일 하락하는 추세다. 유럽의 머스크(Maersk), 하팍로이드(Hapaq Lloyd) 등은 각각 신고가를 기록하거나 고점 대비 약 5% 하락한 가운데 HMM의 주가는 최근 6개월 동안 약 40% 떨어졌다.

이는 불확실성 때문이다. 공급병목현상 해소 시 운임에 대한 불확실성이 반영돼 주가가 떨어진다는 것이다. 아울러 글로벌 인플레이션과 해양진흥공사의 영구채 주식전환 등 문제도 주가에 반영되는 것으로 풀이된다.

하지만 이러한 사상 최대 실적 속에서 우려로 인한 주가하락이 과도하다는 게 대신증권의 분석이다. 여전히 공급병목현상은 해소되기 어려운 상황이다. 미국 서부 항만의 컨테이너 적체 현상은 조 바이든 미 대통령의 24시간 체제에도 심화되고 있다. 7일 평균 하역 대기 컨테이너는 102만TEU(1TEU는 6m 길이 컨테이너 1개) 수준에 달한다.

공급병목현상 해소되더라도 운임은 상승할 것으로 점쳐진다. 최근 일부 선사의 내년 고정운임계약(SC)의 운임 계약협상에서 올해 대비 50% 이상 상승하는 방향으로 논의되고 있다. 양지환 대신증권 연구원은 “SC운임이 논의대로 상승한다면 운임 하락의 일정 부분을 상쇄할 것”이라며 “HMM의 내년 추정 보유 현금만 약 13조원에 달한다”고 설명했다.

이에 대신증권은 HMM의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만8000원을 유지했다. 전일 종가는 2만6700원이다.

