이재명, '돈 확 뿌리겠다'는 윤석열에 "지금은 안 되고 취임하면 하겠다? 믿기 어려워"

[아시아경제 박현주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 '한꺼번에 돈을 확 뿌려야 한다'는 발언에 대해 "되는 대로 막 던지시는 게 아니라 주장이 진정함을 보여주시기 바란다"고 직격했다.

앞서 윤 후보는 지난 7일 연합뉴스와의 인터뷰에서 '코로나 긴급 구조 프로그램'과 관련해 "취임하면 인수위부터 준비해 100일간 코로나 긴급 구조 프로그램에 착수하겠다"면서 "국가는 빈곤을 퇴치해야 한다. 국가의 가장 본질적인 임무"라고 강조한 바 있다.

윤 후보는 "추가경정예산이든 국채 발행이든 국회를 설득해서 빨리 재원을 마련해야 한다. IMF(국제통화기금 외환위기) 때도 그랬지만 집중적으로 한꺼번에 돈을 확 뿌려야지, 찔끔찔끔해선 회복하기 어렵다"고 말했다.

이를 두고 이 후보는 10일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "취임하면 국채발행해서 돈을 확 뿌리겠다는 윤석열 후보님, 이건 아닌 듯합니다"라며 이같이 밝혔다.

이 후보는 "지금 초과세수로 얼마든지 할 수 있는 일을 반대하면서, 취임 후에 국채로 빚내서 하겠다는 것은 국가부채 걱정하는 윤 후보님과는 안 어울린다"며 "취임 후에 할 일이라면 지금 하겠다는 이재명의 지원정책은 왜 반대하는가"라고 반문했다.

이어 "결국 지금은 안 되고 대통령 되면 하겠다는 말을 곧이곧대로 믿기는 어려운 일"이라며 "국가재정은 국민들에게 확 뿌릴 것이 아니라 재원주체인 국민에게 공손하게 지급하는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 전국민 재난지원금 추진에 협조해달라고 촉구했다. 이 후보는 "대통령은 왕이 아니라 국민이 맡긴 돈과 권력을 대신 행사하는 일꾼이고, 국민은 뿌려진 돈이나 줍는 존재가 아니라 국권의 주체이자 대통령을 고용한 주인"이라며 "초과세수로, 소상공인 손실보상 정책, 소비쿠폰으로 소상공인 매출 지원하는 전국민 지원금 방해 마시고 협조해달라"고 했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr