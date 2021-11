[클릭 e종목]"컴투스, 신작게임·메타버스 플랫폼 기대감↑"

IBK투자증권 보고서

목표주가 17% 상향

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 11일 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 169,300 전일대비 18,600 등락률 +12.34% 거래량 5,624,889 전일가 150,700 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 투자의견 매수와 목표가는 직전보다 17% 올린 20만원을 제시했다.

3분기 매출액은 1131억원, 영업이익 129억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 11.8%, 51% 줄었다. 시장 예상치 기준 매출액과 영업이익은 각각 16%, 44.2% 하락했다. 국내 야구라인업 게임이 좋은 성과를 기록하면서 국내 매출액이 지난해 대비 15% 상승했지만 3분기 비수기이고 4분기를 준비하면서 프로모션을 제한해 해외매출은 지난해 대비 18.5% 줄었다. 영업이익은 인건비가 전년 대비 44.7% 상승했지만 프로모션을 효율적으로 진행해 마케팅비는 38% 감소하면서 전분기 대비 개선됐다. 순이익은 위지윅스튜디오 편입에 따른 평가이익이 반영되고 외환 차익으로 분기 기준 최대를 기록했다.

4분기 SWC2021관련 프로모션이 진행되기 때문에 회사의 글로벌 매출은 반등세를 보일 것으로 예측된다. 내년엔 신작 서머너즈워 크로니클을 출시하고 메타버스 플랫폼인 컴투버스를 선보일 것으로 전망된다. 서머너즈워 크로니클은 인기 IP인 서머너즈워를 기반으로 블록체인을 융합한 P2E(Play to Earn) 시스템이 도입될 예정이다.

이승훈 IBK투자증권 연구원은 “내년 1분기 소프트런칭을 통해 기술테스트를 진행한 후 2분기부터 글로벌 시장에 순차적으로 출시할 것으로 예상된다”며 “메타버스와 토큰경제가 결합된 컴투버스는 엔터테인먼트 요소뿐만 아니라 가상 오프스가 구현되는 B2B 비즈니스 서비스가 결합될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr