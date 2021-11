관악구 별빛내린천 봉림교 ‘관천로 문화플랫폼 S1472’ 개관

10일 관천로 문화플랫폼 S1472 개관식 개최 전시·공연·창작활동 등 플랫폼 열어... 별빛내린천 봉림교 위 지상 2층 252.8㎡ 규모, 자연과 더불어 문화 즐겨

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희) 별빛내린천 중심에 전시와 공연은 물론 각 지역예술인들이 자유롭게 창작활동을 하고 누구나 문화생활을 누리며 서로가 소통할 수 있는 문화예술 플랫폼이 들어섰다.

별빛내린천 봉림교에 위치한 ‘관천로 문화플랫폼 S1472’은 북카페, 전시공간, 창작스튜디오, 휴게공간 등으로 구성돼 누구나 자연과 더불어 문화를 나눌 수 있는 주민 중심 복합문화공간이다.

구는 10일 코로나19 확산 방지를 위해 소규모의 인원만 참석한 가운데 관악문화재단TV 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계로 개관식을 열었다.

개관식에 참석한 박준희 관악구청장은 “관악의 새로운 랜드마크가 될 ‘관천로 문화플랫폼 S1472’이 문을 활짝 열어 대단히 기쁘게 생각한다”며 “문화 인프라 확충이라는 관악구민의 오랜 숙원을 해소한 큰 결실임과 동시에 앞으로 구가 서울 서남권을 대표하는 문화의 중심지로 도약하기 위한 초석이 될 것이라는 점에서 매우 중요한 의미를 가진다”고 말했다.

‘관천로 문화플랫폼 S1472’는 지상 2층 252.8㎡ 규모로 공연·교육·전시 등 문화예술프로그램을 운영하는 ▲스타라운지, 빔프로젝터·디저털 사이니즈를 활용한 전시프로그램과 휴식공간을 제공하는 ▲시그니처라운지, 지역 예술인 창작공간을 지원하는 ▲아티스트룸 등 다채로운 공간을 마련했다.

구는 문화예술, 지역상권 활성화, 주민참여 3개 분야를 중심으로 전시, 공연, 시민참여, 지역상권 활성화 등 다양한 프로그램을 운영한다.

신진예술인 발굴 및 지역예술인들에게 공연 및 전시의 기회를 제공하는 ‘공연·전시 지원 사업’과 전통시장 상인회와 협업, 예술 활동을 펼치는 ‘예술인 창작 지원 사업’ 등 주민 문화·예술 참여 기회를 제공한다.

또 ‘관천로 문화플랫폼 S1472’를 청년 인구 비율이 40.6%에 달하는 전국1위 청년 도시에 걸맞게 MZ세대들의 창의력과 끼를 마음껏 발산할 수 있는 문화공간이자 청년 및 신진 예술인을 발굴, 육성하는데 초점을 맞출 예정이다.

특히 지역 예술인이 직접 참여해 지역을 거점으로 활동하는 주민, 상인, 단체와 함께 서로의 역량을 키워가며 지역문화 역량과 지역경제를 함께 성장시킬 수 있는 지역 경제의 신성장 동력으로 활용해 나갈 계획이다.

관악문화재단 박정자 이사장은 “주민 중심 복합문화공간인 S1472를 통해 관악구가 문화예술을 향유하고 소통 할 수 있는 문화예술의 중심도시가 되기를 바란다”며 “앞으로 아름다운 생태계와 문화를 품은 새로운 문화관광벨트 별빛내린천에서 구민 여러분께 사랑받는 휴식공간이자 서울을 대표하는 관광지로 거듭나길 기대한다”고 밝혔다.

향후 구는 다양한 유·무형 가치 창출을 통해 별빛내린천의 경쟁력을 더욱 강화하여 신림역 일대와 함께 ‘관천로 문화플랫폼 S1472’를 관악구의 대표 명소로 자리매김해 나갈 계획이다.

‘관천로 문화플랫폼 S1472’ 프로그램 운영 및 이용사항은 관악문화재단 생활문화팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

