美 IT위원회 "반도체업체에 공급망 자료 제출 요구, 과도한 침해" 우려

[아시아경제 이현우 기자] 국제 정보기술(IT)업체들간 협의체인 미국 정보기술산업위원회(ITI)가 미국 상무부에 최근 반도체업체들을 대상으로 실시 중인 공급망 자료 제출 요구가 기업활동을 과도하게 침해할 수 있다고 경고했다. 반도체 공급망 현황파악에 큰 도움도 되지 않고 자칫 미국 이외 다른나라들이 유사한 자료 제출 요구를 유도할 수 있다는 지적이다.

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 ITI는 지난 8일 미 상무부에 제출한 서한을 통해 반도체 업체들에게 요구한 공급망 자료제출에 대해 우려를 표명했다. ITI는 "반도체 공급망 문제 해결을 위한 기반 데이터가 필요하다는 상무부의 열망은 이해하지만, 이런 식의 자료제출은 별다른 도움이 되지 않을 것"이라며 "반도체 공급망 문제는 시시각각 변화하는 사안이므로 자료제출을 요구해서 받아도 큰 도움이 되긴 어렵다"고 지적했다.

이와함께 "오히려 미국의 사례를 본떠 다른 나라의 정부가 가치가 덜한 목적을 위해 반도체 업계에 유사한 자료를 공유하도록 강제하는 데 관심을 두도록 할 수 있다"며 "이러한 정보 수집 방식은 기업활동을 과도하게 침해하면서도 큰 효용성은 없다는 점에서 다른 방식을 사용할 것을 권고한다"고 밝혔다.

이어 상무부가 수집한 기업정보는 민감한 기밀인만큼 강력한 정보보호가 담보돼야한다고 오히려 강조했다. ITI는 "아직 진행 중인 계약들이 자칫 파기될 수 있는 민감한 정보들이므로 상무부가 철저한 익명성을 갖고 다뤄야한다"며 "이 자료가 어떻게 사용되고 누가 접근권을 갖는지에 관한 불명확성, 또 이 부분에 대한 미 정부의 불분명한 메시지를 보내면서 업계의 우려 또한 커지고 있다"고 지적했다.

