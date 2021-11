시진핑, 美 대중 견제에 "아태지역, 냉전시대 회귀 말자"

[아시아경제 조현의 기자] 시진핑 중국 국가주석이 조 바이든 미국 대통령과의 화상 정상회담을 앞두고 아시아·태평양 지역이 냉전 시대 당시 긴장 관계로 돌아가선 안 된다고 강조했다.

시 주석은 11일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 회의 기조연설에서 "아태 지역은 냉전 시대의 대립과 분열로 다시 빠져들 수도 없고, 빠져들어서도 안 된다"고 말했다고 주요 외신이 전했다.

시 주석은 또 "이념적인 선을 긋거나 지정학적인 토대 위에서 몇몇 나라가 ‘작은 서클’을 형성하는 것은 반드시 실패할 것"이라며 "아태 지역의 가장 시급한 과제는 이른 시일 내에 안정적으로 경제를 회복하는 것"이라고 했다.

이같은 발언은 중국의 경제적, 군사적 영향력을 축소하기 위해 인도, 일본, 호주와 안보 회의체 쿼드를 형성하고 역내 동맹국들과 협력을 강화에 나선 미국의 대중 견제 움직임을 겨냥한 것이라는 분석이다.

양안 관계의 긴장감이 고조되는 가운데 블룸버그통신 등 미 언론은 해당 발언이 나온 배경에 대해 미국 상·하원 의원들이 지난 9일 대만을 깜짝 방문한 점도 영향을 미쳤다고 봤다.

한편 시 주석과 바이든 대통령은 다음 주 화상 정상회담을 열 예정이다. 바이든 대통령이 취임 후 처음으로 시 주석과 갖는 화상 정상회담으로, 양국이 관계 개선의 계기를 마련하게 될지가 주목된다.

