롯데슈퍼, 김장용 채소 및 절임배추 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데슈퍼는 김장철을 맞아 전국 302개 점포에서 김장용 채소와 절임 배추를 할인하는 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

대표 상품으로 ‘해남·고창산 김장배추’와 ‘해남 절임배추’를 엘포인트 회원이 행사카드 결제 시 최대 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 다발무, 갓, 돌갓, 쪽파, 김장용 생굴 등 김장에 필요한 부재료들도 준비했다.

롯데슈퍼는 해남, 괴산, 고창, 평창 등 유명 배추산지 등과 8만평 규모로 계약 재배한 배추 물량을 행사 6개월 전부터 미리 확보했다. 전남 해남은 충분한 일조량과 최적화된 지리적 특성으로 배추 최대 산지이자 우수산지로 손꼽히며, 해남 배추는 특유의 고소한 맛과 아삭한 식감을 자랑한다.

롯데슈퍼 관계자는 “올해는 가을 장마, 한파 등으로 배추 작황이 좋지 않아 배추 값이 예년보다 크게 올랐다”며 “매년 김장철 배추 값이 오르는 상황을 미리 대비해 오랜 기간 거래해왔던 해남, 고창의 김장용 배추 및 절임 배추를 저렴하게 제공해 고객들의 부담을 덜어내고자 했다”고 말했다.

