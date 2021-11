[클릭 e종목]레이, 연말 중국 합작법인 출범 '고성장 기대'

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 11일 레이 레이 228670 | 코스닥 증권정보 현재가 28,800 전일대비 800 등락률 -2.70% 거래량 54,987 전일가 29,600 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"레이, 중국 JV 모멘텀 가시화…주가 저평가"[클릭 e종목]레이, 저점 매수 유효…확실한 실적 모멘텀[유망업종·종목③]수출모멘텀 의료기기…레이, 엘앤씨바이오, 제이브이엠 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 2022년 예상 주당순이익(1659원)에 목표 주가수익비율(PER) 27배를 적용한 것이다.

3분기 중국 매출액은 103억원(+80% YoY, +52% QoQ)으로 분기 최대 실적을 달성했다. 2021년 연말 중국 합작 법인 출범이 가시화되는 만큼 중장기 중국 시장 진출에 따른 고성장이 본격화될 전망이다.

2022년 합작 법인 출범 이후 현지 딜러망 인수를 통해 연간 400억원 내외 매출 인식이 가능한 점도 긍정적이다. 레이 차이나 중장기 목표는 종합 덴탈업체로 성장인만큼 3D 구강스캐너 등 사업 다각화 확대 및 신규 업체 인수도 검토 중이다.

한경래 대신증권 연구원은 "2022년 예상 매출액 1224억원(+29.8% YoY), 영업이익 250억원(+58 YoY)으로 본업 성장만 반영해 보수적으로 추정했다"면서 "현 주가는 저평가 상태"라고 강조했다.

한편 레이의 3분기 실적은 매출액 252억원(+77.7% YoY), 영업이익 45억원(+189.6% YoY)을 기록했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr