신세계百 경기점, 재단장 효과 ‘톡톡’…매출 20%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점 경기점은 지난 1년간 대대적인 재단장 이후 매출이 크게 증가했다고 11일 밝혔다.

경기점은 지난해 11월 스포츠 전문관으로 시작해 올해 2월 체험형 생활 전문관, 7월 식품전문관, 10월 명품관 등 1년 동안 총 4회에 걸쳐 재단장을 했다. 이를 통해 올해 1월부터 10월까지 매출은 전년 대비 20% 신장했다. 특히 지난달 명품관 주요 고객인 30·40세대 고객이 늘어나면서 여성패션과 골프까지 각각 15%, 13% 신장했다.

식품 및 생활 카테고리에서도 당초 계획보다 15% 이상의 매출을 초과 달성했다. 지하 1층 이마트로 이어지는 연결통로를 3개월 만에 정상화하며 이마트 고객도 30%가 유입되며 시너지 효과를 누렸다. 업계 최초로 선보인 식품관 유료 멤버쉽 ‘신세계 프라임’은 한 달 여 만에 1000명이 넘는 고객이 가입했다.

신규 럭셔리 브랜드도 추가로 선보일 예정이다. 이달 초 발렌시아가가 확장 이동 오픈했고, 이달 중 로에베와 발렌티노 등이 문을 연다. 기존에 있던 루이비통과 구찌 등도 리뉴얼을 앞두고 있다.

신세계백화점 경기점장은 “단계적인 재단장을 바탕으로 차별화 된 브랜드와 콘텐츠를 선보였다”며 “앞으로도 쇼핑 공간의 혁신으로 경기 남부권 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr