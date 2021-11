경기도, 삼성전자 보유 특허 200건 양수할 中企 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 삼성전자 보유 특허 200건을 무상 양도받을 기업을 찾는다.

경기도와 재단법인 경기테크노파크는 삼성전자가 보유 중인 특허 200건의 지분을 무상으로 양도받을 도내 중소ㆍ벤처기업 200곳을 모집한다고 11일 밝혔다.

주요 양도 특허는 큐알(QR)코드를 이용한 사용자 디바이스 및 콘텐츠 관리 방법 및 장치, 공기조화기의 제어방법 등 가전, 디스플레이, 모바일기기, 반도체 등 6개 분야 총 200건이다.

무상으로 권리가 양도되지만 권리이전 등록료와 행정경비 등은 양도 받는 기업이 부담해야 한다.

각 특허권의 권리 만료일은 2025~2035년이며 만료일이 지나면 누구나 사용할 수 있도록 특허권이 개방된다.

경기테크노파크는 1개 기업 당 3개 기술까지 연계해줄 계획이다. 신청 기업의 핵심기술 능력과 사업화능력을 심사해 내년 2월 중 양도기업 확정 및 소유권을 이전할 예정이다.

공고일 기준 경기도에 본사 또는 연구소 등이 있는 중소ㆍ벤처기업이 양도 대상이다. 참여 기업은 신청서 등 필수서류를 준비해 오는 30일 오후 6시까지 전자우편으로 접수하면 된다.

도는 앞서 지난해 12월30일 삼성전자와 보유 특허 무상양도를 핵심으로 한 상생협력 추진 업무협약을 체결했다. 당시 도와 삼성전자는 2021~2022년까지 2년간 ▲스마트공장 구축 지원 ▲우수기술 공유마당 조성 ▲판로개척 지원 등 3개 분야 총 7개 사업 추진 등에 합의했다.

