경기 특사경, 미세먼지 배출 사업장 단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 미세먼지 다량 배출 사업장 단속에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 이달 15일부터 26일까지 건설 공사장, 도심 주변 민원 발생 지역 사업장 등 도민 생활에 직접적 영향을 줄 수 있는 곳을 대상으로 미세먼지 배출 여부 단속을 벌인다고 11일 밝혔다.

특히 초미세먼지 2차 생성에 영향을 미치는 VOC(휘발성유기화합물)를 다량 배출하는 도장시설을 포함해 대기배출시설 중 도금, 텐터(다림질) 시설 등 초미세먼지 다량 배출사업장도 확대 수사한다.

중점 수사사항은 ▲세륜시설 미가동 ▲방진벽 및 방진덮개 미설치 ▲미세먼지 방지시설 미가동 및 훼손 방치 ▲공기 희석배출 등이다.

윤태완 도 민생특별사법경찰단장은 "도민 건강에 직접 위해를 주는 미세먼지 관련 위반자를 무관용 원칙으로 엄중히 수사해 나갈 것"이라며 "사회적 재난인 미세먼지 발생을 사전 차단해 미세먼지 걱정 없는 쾌적한 경기도 조성에 기여하겠다"고 강조했다.

