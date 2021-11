[책 한 모금]“내 사랑을 시적 장치로 삼지 않고”

김수우 '뿌리주의자'

그 자체로 책 전체 내용을 함축하는 문장이 있는가 하면, 단숨에 독자의 마음에 가닿아 책과의 접점을 만드는 문장이 있습니다. 책에서 그런 유의미한 문장을 발췌해 소개합니다. - 편집자주

삶의 모순을 치열하게 사유하며 서정적인 언어로 가난과 고통의 풍경을 그려온 작가의 여섯 번째 시집이다. 2017년 최계락문학상 수상작 ‘몰락경전’ 이후 5년 만에 펴낸 작품이다. 현재와 과거의 시공간을 넘나드는 자유로운 상상력을 펼치며 인간 존재의 근원과 삶의 본질을 탐구하는 통찰의 세계를 보여준다. 표제작 ‘뿌리주의자’를 포함해 “살아 부풀어 오르는 적막”과 “끝끝내 향을 피우는 꽉 찬 공허”(이정록의 추천사)의 심연에서 길어 올린 삶의 철학이 깃든 52편의 시를 묶어냈다.

“내 방 안에 또 하나의 방이 있다/참외 장수였던 영혼이 참외를 노랗게 쌓아 올린다/한칸 더 들어가면/우주로 나가는 녹슨 문고리가 보인다/엉겅퀴, 아픈, 아프게 붉은//내 사랑을 시적 장치로 삼지 않고/변명과 핑계를 암탉처럼 기르지 않고/합리를 사악한 헌금처럼 뿌리지 말고/내 절망을 온실에서 키운 튤립으로 팔지 말고/그저 그대로 죽자(...) 내 방 밖 또 하나의 방이 있다/그릇 장수였던 영혼이 유리그릇을 높다랗게 쌓고 있다/백년 내내 꿈속에서 길을 잃는 카프카처럼/한번도 죽은 적 없는 빗방울처럼/엉겅퀴/뻔뻔한, 뻔뻔하게 붉은” - 뿌리주의자 <14~15쪽>

(김수우 지음/창비)

