경기도일자리재단, 16일 입주기업 4개사 '라이브커머스' 진행

[아시아경제(부천)=이영규 기자] 경기도일자리재단이 '라이브커머스'를 통해 여성 창업자 판로지원에 나선다. 라이브커머스는 해당 제품을 판매하는 대표나 사장이 나와 실시간 동영상 방송을 통해 상품을 판매하는 방식이다.

경기일자리재단은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 여성 창업자들의 판로지원을 위해 오는 16일 오후 6시부터 7시30분까지 티몬의 자체 라이브커머스 채널 '티비온-라이브'(TVON-LIVE)'를 통해 실시간 판매를 진행한다고 11일 밝혔다.

이날 행사에는 경기일자리재단 경기도여성창업보육센터 및 1인 창조기업 지원센터 입주기업 4개사가 참여한다.

경기도여성창업보육센터 입주사인 커퍼솝은 피부, 호흡, 환경에 좋은 친환경 설거지 3종 세트를 선보인다. ㈜에이테크는 퓨리클 미니 공기청정기를, ㈜뉴본라이프는 자연 약초 추출물을 활용한 트러블 케어 특화 화장품을 판매한다. 1인 창조기업 지원센터에 입주중인 아트멜리 는 유아 및 초등학생을 위한 홈스쿨 체험형 창의 미술 키트를 판매할 예정이다.

재단은 입주기업의 디지털 판로개척을 위해 상품특성에 적합한 맞춤형 방송 기획 및 전문 운영진(쇼호스트, 촬영, 연출 등)를 지원한다.

제윤경 경기일자리재단 대표는 "창업자 지원이 단순히 사무공간 지원에 그치지 않고 보다 방법을 다양화 할 필요가 있다"며 "재단은 비대면 시대에 맞춰 디지털 마케팅 지원, IR 투자연계, 크라우드펀딩 등 다양한 창업 지원 프로그램을 마련하는 데 앞장서고 있다"고 전했다.

한편 재단 여성능력개발본부는 창업보육센터, 1인 창조기업 지원센터 등 운영을 통해 경기도 여성의 창업을 지원하고 있다.

두 센터는 매년 상ㆍ하반기 입주기업을 모집하고 있으며, 입주 시 사무공간 및 각종 창업 지원 프로그램 등을 제공한다.

