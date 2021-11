"임인년(壬寅年) 새해 기운을 담았다."

던롭스포츠코리아의 프리미엄 토탈 브랜드 젝시오(XXIO) ‘2022 간지(干支) 볼(사진)’이다. 내년 1월 출시 예정인 ‘리바운드 드라이브’ 골프공에 호랑이를 그려 넣어 용맹하고 신비한 기운을 전한다. 화이트와 골드 기본 조합에 호랑이 일러스트를 사용해 고급감을 더했다. 연말연시 소중한 사람들에게 감사와 새해 인사를 전하는 선물로 제격이다.

전국 특약점에서 한정 판매한다. 간지볼은 특히 던롭과 굿네이버스가 함께 하는 ‘착한 소비(GOOD-BUY)’ 캠페인 지정 제품이다. 판매 수익 일부는 빈곤과 질병, 학대 등 소외 아동 복지 개선을 위해 기부된다. 던롭스포츠코리아 측은 "많은 분들이 코로나19로 인해 장기적인 경기 침체로 어려움을 겪고 있다"며 "기부를 통해 따뜻한 마음을 나누게 됐다"는 설명이다.