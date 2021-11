폴리티코 "미중, 화상 정상회담 15일 예정"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 화상 정상회담이 잠정적으로 15일로 예정됐다고 미 정치전문매체 폴리티코가 10일(현지시간) 보도했다.

폴리티코는 2명의 소식통을 인용해 이같이 전하며, 양측이 미국 미중관계 전국위원회에 보낸 55주년 축하 서한을 통해 이번 정상회담에서 긍정적인 분위기를 조성하겠다는 뜻을 전했다고 보도했다.

친강 미 주재 중국대사는 전날 뉴욕에서 열린 미중관계 전국위원회 연례 만찬에 참석해 "중·미 관계는 중요한 역사의 고비에 있다. 양국이 협력하면 모두 이익을 얻지만 싸우면 모두 다친다"면서 "협력만이 올바른 선택"이라고 강조한 시 주석의 서한을 대독했다.

시 주석은 서한에서 "중국은 상호존중과 평화공존, 협력과 '윈윈'의 원칙에 따라 미국과 각 분야의 교류와 협력을 강화하기를 원한다"고 말했다.

바이든 대통령도 기후변화와 북핵 문제 등에서 중국과 협력을 원한다는 메시지를 보냈다.

앞서 블룸버그 통신 등 주요 외신들은 양국 정상이 내주 화상으로 정상회담을 갖기로 했다고 보도했다. 양국 정상은 지난 2월과 9월 두 차례 통화를 했으나 화상이나 대면 형식의 단독 정상회담은 바이든 대통령 취임 10개월 만에 이번이 처음이다.

이번 회담은 대만과 남중국해 갈등, 중국의 핵무기 증가 문제로 양국의 긴장이 고조되는 가운데 열린다. 어렵사리 화상 형태의 첫 정상회담이 성사됐지만, 미중 갈등이 지속하는 상황에서 미중 관계를 개선시킬 대승적 결과물이 나오긴 쉽지 않다는 전망이 나온다.

백악관도 정상회담 결과에 대한 기대를 낮추고 있다. 카린 장-피에르 백악관 수석부대변인은 전날 브리핑에서 미중 정상회담 개최를 양국 간 경쟁을 책임 있게 관리하기 위한 노력의 일환이라고 설명하면서 "구체적 결과물을 추구하는 것은 아니다"라고 했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr