美 소비자물가 6.2%, 31년만에 최고치...바이든 "물가잡는게 최우선"

바이든 "물가상승 추세 뒤집을 것...바가지요금 단속"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 소비자물가지수(CPI)가 31년만에 최고치인 6.2%를 기록했다. 시장 예상치를 크게 뛰어넘는 수치에 급격한 물가상승에 따른 수요 위축 및 각국 정부의 긴축정책 본격화에 대한 우려가 동시에 커지고 있다. 조 바이든 미국 대통령까지 직접 성명을 내며 물가관리를 최우선 과제로 집중하겠다고 밝혔다.

10일(현지시간) 미국 노동부가 발표한 미국의 10월 CPI는 전년동월대비 6.2% 상승했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 5.9%를 웃돌아 6%대를 넘어섰다. 미국의 CPI 수치는 지난 1990년 12월 6.3%를 기록한 이후 31년만에 처음으로 6%대로 올라섰다.

전월대비 CPI 상승률도 0.9%로 나타나 역시 월가 전망치인 0.6%를 상회했다. 올해 6월에 전월대비 0.9% 상승을 보인 7월 0.5%, 8월 0.3%, 9월 0.4%로 낮아졌다가 다시 상승폭이 커졌다. CPI 발표 전날 나온 올해 10월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 전년동월 대비 8.6%를 기록, 2001년 이후 최고치를 기록하면서 이미 CPI 급등에 대한 우려는 나온 바 있다.

31년만에 최고 물가급등을 이끈 주요 요인은 일단 전세계적인 에너지 대란으로 풀이된다. 국제유가 상승으로 에너지 물가가 한 달만에 4.8% 상승하면서 다른 품목들의 물가를 일제히 끌어올렸다. 음식가격은 0.9% 올랐으며 또 중고차 가격이 2.5%, 신차가 1.4% 오르는 등 차량 가격도 함께 뛰면서 상품가격 전체가 1.5% 올랐다.

서비스 가격도 0.6% 상승했다. 특히 전체 CPI에서 3분의 1 이상의 비중을 가진 주거비가 한달 만에 0.5% 급등했다. 이는 이미 천정부지로 치솟고 있는 주택가격 때문으로 풀이된다. 미국 주택가격은 S&P 케이스·실러 지수를 기준으로 앞서 8월부터 전년동월대비 19.8% 오른 상태다.

바이든 대통령도 기록적인 물가 급등에 긴급히 성명을 내고 반드시 물가를 잡겠다고 다짐했다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 "물가상승 추세를 뒤집는 것이 최우선 사안"이라며 "물가상승의 대체적 요인은 에너지 가격 상승 탓이며 이를 막기 위해 백악관 국가경제위원회(NEC)에 물가하락을 위한 방안마련을 지시했고, 미 연방거래위원회(FTC)에 시장조작이나 바가지요금 단속을 요청했다"고 강조했다.

