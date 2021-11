[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] ▲정창조씨 별세, 재준(아리바이오 대표)씨 부친상=10일, 대전 성모병원 장례식장 7호실, 발인 14일, 장지 괴산 호국원, 1577-0888

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr