"광기의 페미니즘 멈춰달라"…'홍카단' 글 SNS에 공유한 이재명

작성자 "페미니즘 멈춰달라는 목소리 극단적으로 치부돼선 안 돼"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 10일 페미니즘에 대한 비판적 의견이 담긴 온라인 커뮤니티 글을 공유해 논란이 일고 있다. 이 글에는 "광기의 페미니즘을 멈춰달라"는 주장이 담겼다.

이 후보는 이날 오후 자신의 페이스북에 "한번 함께 읽어 보시지요"라며 '홍카단이 이재명 후보님께 드리는 편지'라는 제목의 글을 공유했다. 이 글은 전날(9일) 디씨인사이드 '이재명 갤러리'에 게시됐다. '홍카단'은 국민의힘 대선 경선에서 홍준표 의원을 도운 2030세대 자원봉사단을 일컫는 말이다.

해당 글쓴이는 민주당을 향해 "페미니즘과 부동산은 볼드모트(소설 '해리포터'의 악역)가 되어 감히 입 밖에도 꺼내지 못하는 겁쟁이들과 그 겁쟁이들을 만들어낸 볼드모트들만 그득그득한 정당"이라고 비판했다.

이어 "저는 그래서 홍준표를 택했다"며 "페미니즘을 깨부숴달라는 우리의 요청에 유일하게 진지하게 응답해줬던 사람이었기 때문"이라고 말했다.

글쓴이는 또 "여성실업의 문제가 아니라 청년실업의 문제고, 여성자살의 문제가 아니라 청년자살의 문제고, 여성의 유리천장이 아니라 청년층의 유리천장"이라며 "청년 문제를 해결하지 못하고 악화시킨 이 사태의 책임 주체인 대통령은 페미니즘이라는 방패 뒤로 숨어 그 책임을 '남성'에게로 전가해버렸다"고 지적했다.

끝으로 그는 "페미니즘을 멈춰달라는 상식적인 목소리가 극단적인 목소리로 치부돼선 안 된다"며 "예전처럼 각자 세상의 반이었던 때로 돌아갈 수 있는 날이 오길 바랄 뿐이다. 이 광기의 페미니즘을 멈춰달라"고 강조했다.

앞서 이 후보는 지난 8일 선거대책위원회 비공개 회의에서도 '2030 남자들이 펨코에 모여서 홍을 지지한 이유'라는 제목의 글을 인쇄해 공유한 바 있다.

이 글은 지난 5일 '딴지일보' 자유게시판에 올라온 것으로, 2030세대 남성들이 현 정부의 페미니즘 정책과 부동산 폭등에 반감을 품고 홍 의원을 대선후보로 지지한 것이라는 내용이 담겼다. 해당 글 작성자는 "민주당은 각종 페미니즘 정책으로 남자들을 역차별했다"면서 "이재명이 문재인 정부의 페미니즘 우선적인 정책과 차별화를 이루어낼 수 있다면 이들의 지지를 얻을 수 있다"고 주장했다.

일각에서는 이 후보의 청년층 지지도가 낮은 이유를 여성 편향적 정책에서 찾은 것을 두고 부적절하다는 지적이 나오기도 했다.

관련해 이 후보는 이날 관훈토론회에서 선대위에 해당 글을 공유한 이유에 대해 "제 주장과는 다르지만, 이 주장에 상당히 동의하는 사람들도 많으니 최소한 그 얘기들을 외면할 것이 아니라 직면해야 한다는 차원"이라고 설명했다.

이 후보는 또 페이스북을 통해서도 "제가 선대위 회의에서 한 커뮤니티에 올라온 글을 권유한 것에 대해 '해석'이 분분하다"라며 "그 글을 읽어보길 권유한 이유는 '2030 청년들의 목소리를 들어주는 정치인이 단 한 명도 없는 것 같다'는 청년들의 절규를 전하고 싶었기 때문"이라고 말했다.

그는 "2030세대의 정치, 정치인 불신에 깊이 공감됐다. 지금껏 2030세대가 겪어온 많은 정치인이 이미지 개선이나 득표율 등 소위 '단물만 빨아먹고' 청년 세대를 내팽개쳐왔기 때문"이라며 "하도 오래 속아와서 믿지 못하는 심정을 충분히 헤아리고 있다. 그렇다면 저 사람이 약속을 지킬 것인지 아닌지, 그 사람의 과거를 보고 판단해 주시면 좋겠다"고 했다.

