현대차 '엔진 결함' 내부고발자, 美정부서 '280억원대' 포상금 받는다

내부고발자 포상금 지급 첫 사례



[아시아경제 나예은 기자] 현대차와 기아차의 엔진 결함 문제를 내부고발한 전 현대차 직원이 미국 정부 기관으로부터 2430만 달러(약 287억원)의 포상금을 받게 됐다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)은 9일(현지 시간) 현대차와 기아 미국법인의 차량 안전법 위반 관련 정보를 제공한 '휘슬블로어(whistle-blower·내부고발자)'에게 2400만 달러 이상을 지급한다고 발표했다.

NHTSA가 내부고발자에게 포상금을 지급하는 것은 이번이 첫 사례다.

외신 등에 따르면 현대차에서 20여년간 엔지니어로 일했던 김광호 전 부장(59)은 현대차가 자체 개발한 세타2 엔진의 결함을 인지하고도 적절한 조치를 하지 않고 있다고 판단해 지난 2016년 NHTSA와 한국 정부에 잇따라 제보했다.

NHTSA는 이 정보를 토대로 리콜 적정성 조사를 진행했고 "현대차와 기아차가 세타2 엔진이 장착된 160만대의 차량에 대해 적기에 리콜하지 못하고, 엔진 결함 정보를 부정확하게 보고했다"고 판단했다.

이에 따라 NHTSA는 지난해 11월 해당 기업들에게 과징금 8100만 달러를 부과했고, 내부고발자는 관련 법령에 따라 과징금 8100만 달러 중 지급 가능한 최대 비율인 30%를 적용받았다.

한편 김 전 부장은 폭로 당시 회사 기밀을 유출했다는 혐의로 해고됐다가 2017년 국민권익위원회의 공익신고자 보호조치 결정에 따라 복직된 뒤 퇴직했다. 그는 국민권익위원회로부터 국민훈장(2018년)과 포상금 2억원(2019년)을 받았다.

