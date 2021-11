'한동훈 독직폭행' 정진웅 오늘 2심 첫 공판

[아시아경제 김대현 기자] 압수수색 과정에서 한동훈 검사장을 폭행한 혐의를 받는 정진웅 법무연수원 연구위원의 2심 첫 공판이 열린다.

11일 법원에 따르면 서울고법 형사2부(부장판사 윤승은 김대현 하태한)는 이날 오후 4시 특정범죄가중처벌법 위반(독직폭행) 혐의로 기소된 정 연구위원의 항소심 첫 공판을 진행한다.

정 연구위원은 지난해 7월 서울중앙지검 형사1부 부장검사로 재직하던 중 '검·언유착' 의혹 사건 수사를 위해 휴대전화 유심칩을 압수수색하는 과정에서 이동재 전 채널A 기자의 강요미수 사건에 연루됐다는 의혹을 받는 한 검사장을 독직폭행한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 독직폭행이란 검사 또는 경찰관 등이 수사과정에서 직권을 남용해 피의자 등을 체포 또는 폭행하거나 가혹행위를 하는 것을 말한다.

지난 1심은 정 연구위원에게 징역 4개월에 집행유예 1년, 자격정지 1년을 선고했다. 당시 재판부는 "피고인은 압수수색 영장 집행 과정에서 피해자가 증거인멸을 시도하고 있다는 주관적 판단 하에 폭행했다"며 "단순히 휴대전화를 뺏으려는 의사만 있는 게 아니라 신체에 대한 유형력을 행사하려는 최소한의 미필적 고의가 있었다"고 밝혔다. 다만 재판부는 정 연구위원의 독직폭행으로 한 검사장이 상해를 입은 것은 아니라고 판단해 특정범죄가중처벌법상 독직폭행이 아닌 일반 독직폭행 혐의를 적용했다.

반면 정 연구위원은 "증거인멸의 우려로 필요한 조치를 취한 것으로 법령에 따른 징무행위였다"며 1심 판결에 불복하고 항소했다.

