▲정명재씨 별세, 정재석(의정부고 교사)·찬석(타노스 비전팀 차장)씨 부친상=10일, 한일병원 장례식장 5호실, 발인 12일 오전 6시, 장지 서울시립승화원 070-4888-1694.

