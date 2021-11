"마스크 쓰든 말든 무슨 상관?"…'턱스크' 지적에 커피 던진 손님

[아시아경제 허미담 기자] 마스크를 올바르게 착용해달라고 요구한 카페 점원에게 한 남성 손님이 커피를 던져 공분을 자아내고 있다.

10일 JTBC에 따르면 최근 대구 한 카페에서 일하는 점원 A씨는 이른바 '턱스크'(마스크를 턱에 걸치는 것)를 한 채 음료 주문을 하려던 남성 손님 B씨에게 "마스크를 착용해달라"고 말했다가 봉변을 당했다.

B씨는 A씨의 요구에도 마스크를 제대로 착용하지 않았고, 되레 A씨를 향해 손가락질하더니 주문을 하지 않고 그냥 가버렸다. A씨는 "'마스크를 쓰셔야 한다' 이렇게 이야기했다. 그런데 (B씨가) '마스크를 쓰든 말든 무슨 상관이냐?' 이렇게 말씀하셨다"고 토로했다.

이후 B씨는 잠시 뒤 다시 돌아와 가게 사진을 찍고 사라졌다. B씨는 20분이 지난 후 또다시 가게로 돌아와 커피를 주문했다. 그는 당시에도 마스크를 턱에 걸친 채 입에 담배를 물고 있었다.

이에 A씨는 재차 "마스크를 써달라"고 요구했다. 계속된 요청에 B씨는 마스크를 제대로 착용했으나, A씨가 음료를 만드는 사이 또 가게 사진을 여러 장 찍었다.

A씨는 B씨가 가게 주방 안에 있던 자신을 찍고 있었던 것이라고 주장했다. A씨는 "(B씨에게) '사진 찍으셨어요?'라고 물어보니까 안 찍었다고 해서 넘어갔는데, CCTV 보니까 (B씨가 사진 찍는 게) 찍혀 있었다"고 했다.

이후 B씨는 주문한 커피를 받더니 냅다 가게 안으로 던져버렸다. A씨는 "울면서 (청소를) 했다. 무섭다. 창문 안으로 던졌으니까, 또 창문으로 뭘 던질지 모르겠다. 혼자서는 일을 못 하겠다"고 했다.

한편 A씨는 지난 7일 B씨를 경찰에 신고한 상태다. 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

